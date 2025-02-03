«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут

Мажилис,Транспорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Лепеха заверил, что за прогрев двигателя МВД к ответственности не привлекает

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «AMANAT» рассмотрели поправки о передаче части государственных функций в сфере автомобильных пассажирских перевозок в саморегулирование. Законопроект рассматривается в Мажилисе, сообщает Kazpravda.kz

В ходе дискуссии депутаты, обращаясь к вице-министру внутренних дел Игорю Лепехе, подчеркнули важность оперативного реагирования на резонансную информацию, вводящую граждан в заблуждение. В частности, речь идет о якобы имеющихся штрафах за прогрев автомашин более пяти минут.

«Про прогрев нет там про 5 минут. Механическим транспортным средствам запрещается остановка в населенных пунктах с работающим двигателем, если это создает неудобство жителей. К ответственности по этой норме привлекаем только по заявлению. В прошлом году таких случаев было три, один из них прокуратура отменила. То есть за прогрев двигателя мы к ответственности не привлекаем. Эта проблема из пальца высосана», – заверил вице-министр.

Как отметила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, необходимо детализировать действующую норму законодательства. По ее словам, информационный ажиотаж вокруг темы со стоянкой авто с работающим двигателем в жилых зонах достиг необъяснимо больших размеров.

Также ранее в МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах.

#МВД #авто #прогрев #Лепеха

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