В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах

Транспорт
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Это не нововведение, норма существует более 20 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В пресс-службе МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах жилых домов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Согласно правилам дорожного движения, стоянка — это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой автомобиля. 

Запрещается стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям. Этот запрет прописан в подпункте 5) пункта 88 ПДД. Аналогичное требование имеется в подпункте 4) пункта 122 Главы 17 ПДД.

Как отметили в МВД, это не нововведение, норма существует в ПДД РК более 20 лет.

«Таким образом, если авто стоит более пяти минут с работающим двигателем и это создает неудобства жителям, то в данном случае будет усматриваться состав правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 597 КоАП РК. Вместе с тем, органы внутренних дел не ставят перед собой цели массово штрафовать граждан за данное нарушение. Отмечаем, что дело об адмправонарушении по указанной статье возбуждается исключительно при поступлении жалоб граждан и наличии доказательств нарушения», –  пояснили в МВД. 

#ПДД #штраф #жалобы #разъяснение

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