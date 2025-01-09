В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах

Это не нововведение, норма существует более 20 лет
В пресс-службе МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах жилых домов, передает корреспондент Kazpravda.kz
Согласно правилам дорожного движения, стоянка — это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой автомобиля.
Запрещается стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям. Этот запрет прописан в подпункте 5) пункта 88 ПДД. Аналогичное требование имеется в подпункте 4) пункта 122 Главы 17 ПДД.
Как отметили в МВД, это не нововведение, норма существует в ПДД РК более 20 лет.
«Таким образом, если авто стоит более пяти минут с работающим двигателем и это создает неудобства жителям, то в данном случае будет усматриваться состав правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 597 КоАП РК. Вместе с тем, органы внутренних дел не ставят перед собой цели массово штрафовать граждан за данное нарушение. Отмечаем, что дело об адмправонарушении по указанной статье возбуждается исключительно при поступлении жалоб граждан и наличии доказательств нарушения», – пояснили в МВД.