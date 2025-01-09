В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах

Это не нововведение, норма существует более 20 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В пресс-службе МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах жилых домов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Согласно правилам дорожного движения, стоянка — это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой автомобиля.

Запрещается стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям. Этот запрет прописан в подпункте 5) пункта 88 ПДД. Аналогичное требование имеется в подпункте 4) пункта 122 Главы 17 ПДД.

Как отметили в МВД, это не нововведение, норма существует в ПДД РК более 20 лет.