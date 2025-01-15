Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах

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Гульмира Кунапия
корреспондент

По мнению депутата Екатерины Смышляевой, необходимо детализировать действующую норму законодательства

Фото: Kazpravda.kz

По словам депутата, информационный ажиотаж вокруг темы со стоянкой авто с работающим двигателем в жилых зонах достиг необъяснимо больших размеров.

«Учитывая, что норме больше 20 лет, ситуация больше напоминает технологический хайп. Однако цель достигнута. Равнодушным не остался ни один автолюбитель. Я тоже, как водитель с 20-летним стажем, прогревающий машину морозными зимними утрами, честно сказать, напряглась. Больше не из-за самой нормы, она, как было сказано, далеко не новая, а из-за того, что теперь о ней в деталях знает каждый, кому может «создавать неудобства» заведенная машина», – призналась она. 

Однако, она согласилась с тем, что в текущей редакции закона о дорожном движении есть некоторая правовая неопределенность. По закону, стоянка «механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах запрещена, если это создает неудобства жителям».

«Что можно считать неудобством? Зловонную выхлопную трубу, приставленную к окну первого этажа, или направленную в сторону детской площадки в маленьком дворике с «хрущевками»? «Орущий» в 3 часа ночи двигатель? Или просто набрали машин, паркуйте, где хотите, только не во дворе, а в булочную можно и на такси ездить? Как узнать, что это создает неудобства? Предположить или дождаться жалобы? Какие требования к жалобе – написать в домовой чат, подумать вслух, написать в соцсетях и тегнуть министра МВД? Или всё-таки обратиться как положено и обосновать претензии?» – недоумевает депутат.  

Для исключения рисков повсеместного необоснованного применения нормы, по ее мнению, необходимо уточнить порядок привлечения к ответственности (только при наличии обоснованного обращения от жителей, непосредственно испытывающих неудобство); детализировать, что именно относить к неудобствам; предусмотреть требования к обоснованности жалобы.

«Эти уточнения нужно внести в закон о дорожном движении, затем привести в соответствие с законом правила. Начали работу с регулятором. Готовы к предложениям как от автолюбителей, так и от пешеходов», – заключила она. 

Ранее в МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах.

#авто #Смышляева #нормы #прогрев

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