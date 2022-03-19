Проблемные вопросы субсидирования сельского хозяйства сенаторы обсудили с аграриями Туркестанской области

Субсидирование сельского хозяйства и хранение собранной продукции. Эти два ключевых вопроса поднимали аграрии Туркестанской области в ходе встреч с сенаторами Али Бектаевым и Алимжаном Куртаевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Кроме того, они рассказали депутатам о том, что они сталкиваются со сложностями при проведении работ по очистке и реконструкции каналов в Келесском районе. Суть обращения граждан – необходимость принятия нормативно-правового акта о присвоении им статуса «трансграничного канала». Сельчане попросили депутатов довести указанную проблему до руководства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В ходе визита парламентарии также побывали в Центре для ветеранов и граждан с ограниченными возможностями, а также районной больнице, встретились с трудовыми коллективами, жителями района и депутатами маслихата, с которыми обсудили реформы, озвученные Президентом страны в Послании народу Казахстана.

Дальнейшее развитие вопросов переработки сельского хозяйства и производства удобрений – это также темы, волнующие и сенаторов, и аграриев. Детально эту тему депутаты обсудили с работниками цеха по переработке и производству биогумусной продукции.

«Необходимо развивать работу хозяйств, которое производит биогумус в домашних условиях, повышают доходы и улучшают бытовые условия в других регионах страны через Министерство сельского хозяйства. Биогумус, как альтернатива минеральным удобрениям, позволит повысить плодородие земли и улучшить качество продукции», - сказал А. Бектаев.

Депутаты заверили земляков в том, что они доведут до руководителей соответствующих госорганов поднятые населением вопросы и будут держать на контроле их дальнейшее решение.