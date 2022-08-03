Продукты по спецкарточке будут покупать социально уязвимые слои населения в Нур-Султане

В Нур-Султане будут реализовывать продовольствие социально уязвимым слоям населения по специальной карточке «Сусын». Об этом сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан Ержан Балтаев на заседании городского маслихата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Мы сейчас прорабатываем совместно с ТОО «Магнум» пилотный проект по реализации товара по картам «Сусын». То есть, у них есть своя карточка, мы будем внедрять список наших социально уязвимых слоев населения, это около 160 тысяч человек», - сказал Ержан Балтаев.

Спикер отметил, что доступ к этим продуктам будут иметь только люди из этой категории.

«А те люди, которые имеют достаточный доход, они будут приобретать по рыночной цене. Эта мера позволит реализовать удешевленный товар только уязвимым слоям населения», - добавил Ержан Балтаев.