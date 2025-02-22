Проект «Марафон добрых дел» возобновляется в Казахстане

Общество
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Инициатива направлена на поддержку волонтерской и благотворительной деятельности среди казахстанцев, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Министерство культуры и информации совместно с ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» объявляет о старте проекта «Марафон добрых дел», который начнется 1 марта.

В рамках проекта разработан специальный календарь мероприятий, охватывающий широкий спектр актуальных социальных вопросов. Он включает тематические события, направленные на повышение общественной активности и развитие социальной ответственности.

По итогам «Марафона добрых дел» самые активные участники будут награждены в следующих номинациях: «Жүректен жүрекке», «Қоғам игілігі үшін», «Салауатты қоғам», «Жақсылықтың жаршысы», «Инклюзивті келешек», «Табиғат қорғаушысы», «Жануарлар жанашыры», а также в специальных категориях: «Ең мейірімді аймақ», «Ең мейірімді ауыл», «Ең мейірімді ұжым», «Ең мейірімді жоғары оқу орны», «Ең мейірімді мектеп», «Ең белсенді медиа».

В прошлом году в рамках проекта было реализовано более 7 000 добрых дел, а общее число участников превысило 50 000 человек.

Для участия необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе Qazvolunteer.kz и публиковать информацию о добрых делах в социальных сетях с хэштегами: #ИгіІстерМарафоны2025 #МарафонДобрыхДел2025 #MarathonOfGoodDeeds2025.

Подробную информацию и инструкции можно найти на сайте Qazvolunteer.kz, а также в социальных сетях @kz_nvs и @qazvolunteer.kz.

#волонтеры #благотворительность #Проект «Марафон добрых дел»

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