Проглотившего иглы 3-летнего ребенка спасли в Таразе

Таразские врачи извлекли из организма ребенка 4 швейные иглы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Жамбылской области.

Фото: пресс-служба управления здравоохранения Жамбылской области

В Жамбылскую областную многопрофильную детскую больницу попал 3-летний ребенок, который, со слов матери, проглотил бегунок от замка на одежде. Однако рентгенограмма выявила в организме малыша еще и швейные иглы.

Лечащие врачи заместители главврача Сейдахмет Чинибеков и Маулим Кенжалы удалили из желудка 1 иглу, но бегунка не было. Тогда маленького пациента оставили в хирургическом отделении. В результате бегунок вышел со «стулом», но другая игла не отходила.

«На контрольной R-грамме брюшной полости обнаружены еще 1 игла в верхнем этапе брюшной полости и 1 игла – в проекции таза. Проведена повторная эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) и удалена игла из желудка. Затем при помощи колоноскопии удалена игла, фиксированная в сигмовидной кишке», – рассказал об операции врач-хирург высшей категории Сейдахмет Чинибеков.

Ребенок продолжал находиться под наблюдением. И не зря. На контрольном обследовании нашли четвертую иглу, которую затем при колоноскопии удалили из сигмовидной кишки.

Сейчас, по словам медиков, 3-летний жамбылец чувствует себя удовлетворительно и уже выписан домой.

Как отметили в пресс-службе управздрава, это были уникальные операции, поскольку врачи сумели извлечь из тела опасные предметы, не прибегая к оперативному лечению, которое сопровождается крупными потерями крови и долгой реабилитацией.