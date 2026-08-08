Когда счет идет на минуты: сколько вылетов выполнила медицинская авиация Казахстана

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Тяжелые травмы, инфаркты, сложные роды и пациенты, которым требуется срочная транспортировка за сотни километров. В таких ситуациях время становится главным фактором. За первые семь месяцев 2026 года медицинская авиация Казахстана выполнила 1 308 вылетов, доставила 1 353 пациента и провела более 4 тысяч дистанционных консультаций, помогая спасать жизни по всей стране и за ее пределами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Медицинская авиация Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения остается одним из ключевых элементов системы оказания экстренной медицинской помощи.

За семь месяцев 2026 года специалисты выполнили 1 308 санитарно-авиационных вылетов, во время которых были транспортированы 1 353 пациента, нуждавшихся в срочной специализированной помощи.

Помимо транспортировки пациентов специалисты медицинской авиации активно используют современные технологии. За отчетный период проведено 4 165 дистанционных медицинских консультаций, благодаря которым врачи региональных больниц получили поддержку профильных специалистов при лечении тяжелых пациентов.

Медицинская авиация особенно востребована в случаях, когда пациенту требуется срочная доставка в специализированный медицинский центр, а наземная транспортировка занимает слишком много времени. Это касается жителей отдаленных районов, пострадавших при чрезвычайных ситуациях, пациентов с тяжелыми травмами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, осложненными родами и другими состояниями.

Также с начала года выполнено девять вылетов за рубеж. Казахстанским медикам пришлось оказывать помощь и организовывать транспортировку граждан страны из Албании, Италии, Турции, Китая, Таиланда, России и Узбекистана.

Дальнейшее развитие медицинской авиации остается одним из приоритетов. Совершенствование маршрутизации пациентов, внедрение современных технологий и укрепление взаимодействия с регионами позволяют сделать высокоспециализированную медицинскую помощь доступнее для казахстанцев всей страны независимо от расстояния.