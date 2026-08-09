Минздрав опроверг сообщения о жестоком обращении с пациентами психбольницы в Актасе

Здравоохранение

Проверку психиатрической больницы провели после публикации в Instagram

Фото: gov.kz

Министерство здравоохранения Казахстана опровергло распространенные в социальных сетях сообщения о жестоком обращении с пациентами Республиканской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением, расположенной в поселке Актас Алматинской области. Утверждения о применении физических ограничений, лекарственных препаратов в качестве меры воздействия и других унижающих достоинство действиях не подтвердились по итогам официальной проверки, передает Kazpravda.kz.

Поводом для проверки стала публикация в Instagram, автор которой сообщил о предполагаемых нарушениях прав пациентов психиатрической больницы. Он ссылался на личные воспоминания о событиях, которые, по его утверждению, происходили в 2008 году во время его пребывания в 7-м, 10-м и 12-м отделениях учреждения.

При этом персональные данные автора публикации указаны не были, а описанные им события относятся к периоду около 18-летней давности.

Несмотря на это, с учетом общественного резонанса Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Алматинской области провел проверку учреждения.

Специалисты проверили соблюдение законодательства при оказании медицинской помощи, качество медико-социальной помощи в области психического здоровья, а также лекарственное обеспечение пациентов.

«Согласно акту о результатах проверки №127 от 7 августа 2026 года, сведения о применении к пациентам физических ограничений, лекарственных препаратов в качестве меры воздействия и иных действий, унижающих достоинство пациентов, своего подтверждения не нашли. Таким образом, изложенные в публикации утверждения не соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе официальной проверки», - сообщили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что соблюдение прав, достоинства и безопасности каждого пациента является обязательным требованием при оказании медицинской помощи.

Диагностика и лечение психических расстройств проводятся в соответствии с законодательством Казахстана и требованиями приказа министра здравоохранения РК от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-224/2020.

Министерство также заявило, что продолжит контролировать качество медицинской помощи и соблюдение прав пациентов в психиатрических учреждениях.

В Минздраве напомнили и об ответственности за распространение заведомо ложных сведений. В зависимости от содержания информации и обстоятельств ее распространения такие действия могут повлечь ответственность, предусмотренную законодательством Казахстана.

#медицина #больница #Актас

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