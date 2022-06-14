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Экономика
Прогноз по росту инфляции в Казахстане до конца года озвучили в Нацбанке
Диасов Ораз
корреспондент

Председатель Национального банка Галымжан Пирматов на заседании Правительства заявил, что инфляция в Казахстане остается высокой, несмотря на первые признаки стабилизации, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Инфляция в Казахстане в мае 2022 года в годовом выражении ускорилась до 14% с 13,2% в апреле. Месячная инфляция замедляется, составив в мае 1,4% против 2% в апреле и 3,7% в марте, но все еще остается высокой и превышает прошлогодние показатели", – сообщил Галымжан Пирматов.

Наибольший вклад (55,3%) в инфляцию, по его словам, продолжает вносить рост цен на продукты питания, достигший в годовом выражении 19%. 

Внешний инфляционный фон продолжает оказывать давление на цены непродовольственных товаров, рост на которые ускорился с 11,1% до 11,9%. А инфляция платных услуг выросла с 8,9% до 9,1%, несмотря на сдерживающий эффект от введенного моратория на рост цен на регулируемые услуги.

"На конец 2022 года Национальный банк прогнозирует инфляцию на уровне 13-15%. Прогноз сформирован с учетом реализации комплекса мер Правительства по контролю и снижению уровня инфляции, который фокусируется на сбалансированном развитии потребительских рынков. При успешной реализации данного комплекса мер инфляция может снизиться до нижней границы прогноза", – отметил глава Нацбанка. 

При этом, по его словам, ожидается некоторое ускорение роста цен на непродовольственные товары, который будет сдерживаться регулируемым ростом цен на ГСМ. 

Вместе с тем инфляция платных услуг будет замедляться на фоне высокой базы 2021 года. 

"Отмечаем риски повышения цен на регулируемые коммунальные услуги, а также роста цен на рыночные услуги на фоне повышенных инфляционных ожиданий. В 2023 году инфляция постепенно замедлится до 7,5-9,5% с учетом принимаемых мер в области денежно-кредитной политики, постепенного снижения внешнего инфляционного давления и планируемого к реализации контрциклического бюджетного правила. C учетом текущего баланса рисков 6 июня текущего года Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14%. При отсутствии новых шоков сохранение текущего уровня базовой ставки окажет сдерживающее воздействие на рост цен в среднесрочной перспективе", – резюмировал спикер.
 

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