Прокачивая навыки, создаем будущее

Статьи
0
Жанат Сисекенова
собственный корреспондент по Актюбинской области

Стратегия ERG в стимулировании интереса сотрудника к передовым технологиям

Тесно в городе, просторно в отрасли

Впервые в стране в рамках Года рабочих профессий прошло масштабное мероприятие по профессиональной ориентации молодежи. Его лаконичное название – «Город рабочих профессий» – попытка ответить на актуальный запрос дня. Экономике нужны мастера, умом и руками готовые творить полезное, нужное. И какой бы ни была эта сфера, каждая требует узких знаний, уникальных умений, где навыки простого рабочего уже находятся намного выше планки привычных требований. В этом смогли наглядно убедиться старшеклассники и молодежь постарше, побывавшие в «Городе рабочих профессий», организованном Министерством просвещения. Гости выставочной площадки EXPO попадали на улицы горного дела и металлургии, где ERG представила три дома: горного дела, шахтера и геологии.

Глава государства на недавней встрече с бизнесменами отметил, что приоритетами развития экономики должны стать крупные инфраструктурные и промышленные проекты, цифровизация и искусственный интеллект. ERG не просто идет в ногу со временем, но порой и опережает его. В компании активно развивают новые профессии, проводя цифровую трансформацию рабочих мест – водители, проходчики, горнорабочие становятся операторами управления горной техникой. На предприятиях Группы уже оцифрованы более 200 процессов и четыре профессии, еще оцифровка 16 профессий продолжается. К примеру, на угольном разрезе «Восточный» АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», входящего в ERG, впервые в Казахстане запустило самосвалы-беспилотники, что потребовало подготовки новой специальности – оператора беспилотных самосвалов. Комплекс роботизированной техники обслуживают всего два человека. Водитель-оператор следит за соблюдением правильных скоростей, траекторией и безопас­ностью маневров трех машин. Сервисный инженер строит маршруты и актуализирует площадки погрузки и разгрузки. Благодаря их слаженности и мастерству уже перемещено более одного мил­лиона тонн горной массы.

Высоко сижу,
далеко гляжу

Дархан Ишанкулов, отучив­шись в колледже на газо­электросварщика, в 2008 году устроил­ся на разрез «Восточный», где успешно работали его родители, брат и сестра, тем самыми продолжил семейную трудовую династию. Сегодня он один из первых в стране операторов беспилотника.

– Был бригадиром и цехкомом, но в 2022 году понял: пришло время идти дальше, решил попробовать себя в новом направлении. Компания помогла переобучиться на водителя большегрузов. После расширения автопарка перешел на новый участок. В конце 2023 года начался уникальный проект по запуску роботизированных самосвалов. Мне стало очень интересно, захотел в нем участвовать. К счастью, мою кандидатуру одобрили, и в середине прошлого года наша небольшая команда под руководством Никиты Гилева проделала большой путь на роботизированных самосвалах. Возложенные на нас надежды оправдали: мы перевезли более миллиона тонн вскрышной горной массы. На данный момент не уступаем машинам, которыми управляют водители, но мы движемся к цели увеличить производительность, – рассказывает оператор роботизированного комплекса по вывозке горной вскрыши.

Нынешняя работа привлек­ла Дархана не только своей новизной, но и безопасностью: находясь в модуле управления, он защищен от различных воздействий, которым могут быть подвержены обычные водители. К тому же исключен риск человеческого фактора: за машинами следит не только оператор, но и информационная система, которая сама остановит технику в экстренной ситуации.

– Надеюсь, в будущем все люди будут работать, не подвергаясь опасности. Будущее уже наступает, и нужно идти в ногу с прогрессом. С роботом надежнее, он управляет заложенными программами, я же, как оператор, отслеживаю по камере дорогу и показания машины. От меня в первую очередь требуется внимательность, ведь управляю тремя машинами одновременно, это хорошая экономия. Для такой работы нужно иметь опыт не только водителя большегрузов, но еще знания, связанные с роботизацией. В нашей компании созданы все условия для комфортной работы, есть огромный потенциал для развития и роста, – добавил оператор уникальной техники.

Он настроен научиться управлять десятью машинами одно­временно. Грузоподъемность одной из них – 130 тонн, при этом сама весит 107 тонн. После езды на такой громадине легковые для Дархана словно игрушки.

Первые в профессии

Не менее конкурентны рабочие Донского горно-обогатительного комбината, филиала АО «ТНК «Казхром», входящего в Eurasian Resources Group. В ноябре прошлого года по проекту «ERG для колледжей» была организована двухнедельная стажировка в китайских учебных заведениях, оборудованных по стандартам Индустрии 4.0. Завершилось обучение конкурсом профессионального мастерства среди студентов колледжей и работников предприятий группы ERG и заграничных коллег. В трудовом споре по компетенции «Сварочные технологии» все три места достались казах­станцам. Лучшей оказалась единственная девушка на стажировке – Райхан Наркенова. Выпускница Хромтауского горно-технического высшего колледжа работает электрогазо­сварщиком центральных ремонт­но-механических мастерских ДГОКа. Умело справляясь со сварочным инструментом, она сломала стереотип «сварщик – мужская профессия». В целом для ДГОКа сварщица-дама – это не ново, у Райхан есть и более старшие коллеги-сварщицы.

Но, нацелившись стать главным сварщиком компании, Райхан намерена совершенствовать свой неожиданный талант, продолжив обучение в карагандинском университете.

– Для меня сварка – это не просто ровный шов, это настоящая наука. Девушки могут варить не только борщ, но и железо. На данный момент у меня четвертый разряд, готовлюсь к получению пятого. Я благодарна за объявление Года рабочих профессий. Горжусь, что выбрала делом жизни именно рабочую специальность и, надеюсь, стану для многих примером, – поделилась Райхан.

Она постоянно оттачивает свои профессиональные амбиции. В 2023 году приняла участие в конкурсе профессионального мастерства ERG Skills, но не смог­ла победить. Однако через год удачно защитила честь ERG в международном конкурсе.

В Китае лучшими по электромонтажу и промышленной автоматике были признаны Максим Дзюба и Кадыржан Жаулыбай. Сегодня речь о Кадыржане. Работая на комбинате третий год, он научился справляться с мехатроникой на высшем уровне.

– После девятого класса поступил в Хромтауский горно-технический колледж на специальность «электромонтаж». Долго не думал, кем стану в будущем, так как родители работают на ДГОКе: мама – весовщик в железнодорожном цехе, папа – взрывник в шахте. Отслужив в армии, устроился слесарем в специализированный горнорудный монтажный цех.
В работе нравится сам процесс. Хочу каждый день учиться чему-то новому, – признался мастер.

В 2024 году он принял участие в конкурсе профессионального мастерства ERG Skills в городе Хромтау, где занял первое место. Тем самым получил право на стажировку в Китайской Народной Республике, где добился большого успеха вместе с коллегой из Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения, также входящего в ERG.

Кадыржан с детства увлекается боксом. Любит и киберспорт. Гордится тем, что в 2023 году его команда заняла третье место в Dota 2. Также ежегодно участвует в соревнованиях по баскетболу и футболу, благодарен руководству ERG за возможности для молодых сотрудников не только для профессионального роста, но и плодотворного отдыха.

Оба молодых казхромовца являются выпускниками Хром­тауского горно-технического высшего колледжа – социального партнера Донского горно-обогатительного комбината.

Тесное сотрудничество длится более 45 лет, за это время для комбината подготовлено более 7 000 специалистов. Дуальное обучение, когда студенты проходят практику в производственных цехах, – ключевой элемент обучения, обеспечивающий высокую эффективность благодаря модульным программам. Результат – почти полное трудоустройство выпускников. При поддержке ERG в колледже создан Центр компетенций для трансляции передового опыта, чему способствуют курсы повышения квалификации, тренинги WorldSkills и практика для студентов колледжей-партнеров.

Траектория развития

Стратегия ERG многогранна, системное развитие рабочих специальностей стало возможным благодаря созданию Альянсу колледжей в 2022 году.

– Мы верим, что Казахстан богат талантливой молодежью, и нам нужно лишь создать возможности для их развития. Сегодня в составе Альянса 23 колледжа и три вуза, расположенных в регионах присутствия Группы. В десяти колледжах открыли Центры компетенций ERG, где с помощью VR на тренажерах и симуляторах студенты осваивают навыки в условиях, приближенных к реальному производству. Например, симуляторы буровой установки и подземной погрузочно-доставочной машины, которые можно было увидеть в Городе рабочих профессий. Только в 2024 году на оснащение колледжей направили более 600 миллионов тенге. Кроме этого, студенты выезжают на стажировки в Китай и Германию. В 2024 году мы приняли рекордные 737 выпускников колледжей в ряды евразийцев,  – поделился менеджер образовательных проектов компании Олжас Мамырбаев.

Он также обозначил основные проблемы отрасли с точки зрения кадровой политики: недостаток на рынке квалифицированных специалистов, необходимость в постоянных обновлениях знаний, проблемы с привлечением молодежи.

– И наш ответ следующий: инвестиции в программу подготовки кадров «Экосистема непрерывного образования ERG». Улучшение имиджа рабочих профессий. Улучшение условий труда и забота о комплексном благополучии сотрудников. Наша экосистема непрерывного образования начинается со школы. Мы проводили анализ, и выяснилось, что 95 процентов родителей не знают, какая профессия в будущем будет востребованная и высокооплачиваемая, 75 процентов из этих родителей не знают, какая профессия подходит именно их ребенку согласно его интересам, талантам и его архетипу. Помимо этого, родители не знают, какой колледж или вуз посоветовать своим детям, – продолжил собеседник.

Отсюда основной фокус проекта «ERG Mektep» направлен на подготовку учеников к осознанному выбору профессии и построение своих карьерных возможностей в быстро меняю­щемся мире. Поэтому важны профориентация и исследовательский подход в обучении школьников, строительство, модернизация, оснащение школ.

Следующий шаг – проект «ERG для колледжей». Два года реализации показали его эффективность. Студенты имеют доступ к оплачиваемой производственной прак­тике на базе предприятий. Чтобы молодой сотрудник продолжал развиваться и строил карьеру, предусмотрено обязательное и добровольное внутреннее обучение в корпоративном университете, где «лидеры учат лидеров».

ERG одной из первых поддержала национальный проект «Атлас новых профессий». Как результат, на предприятиях можно увидеть беспилотные карьерные самосвалы, беспилотно-летательные аппараты. То, что какие-то пять лет назад было фантастикой, сегодня является реальностью. В этом году на базе десяти учебных заведений Альянса будут открыты кабинеты центров компетенций компании.

В Альянс входят не только колледжи, но и вузы, являясь центром притяжения молодежи, они будут создавать научные и инновационные проекты, которые, в свою очередь, будут помогать как предприятиям, так и отрасли в целом.

– Если раньше срок жизни той или иной профессии был 30–40 лет, то сегодня он сократился до пяти – семи под воздействием таких факторов, как глобализация, цифровизация, развитие технологий и искусственного интеллекта. Мой совет молодежи: не останавливайтесь, каждый день учитесь новому, иначе в скором времени потеряете конкурентоспособность на рынке труда, – заключил менеджер образовательных проектов.

Ежегодно свыше 800 студентов проходят практику на производстве под руководством опытных наставников. В основе улучшений – мнение рабочего коллектива. Именно с этой целью в ERG проводятся социологические исследования, разрабатываются социальные карты, организован канал поддержки персонала и действуют каскадные коммуникации.

#Образование #специалисты #ERG #рабочие профессии #альянс

Популярное

Все
Астана переходит в «умный» режим
Усилить потенциал страны
В посольстве Казахстана в РФ сделали заявление
Бюджетный кодекс: от управления бюджетом к управлению результатами
Эра процветания: как фермер преобразил родное село
Картофеля в стране достаточно, и паниковать не стоит
На казахстанском Алтае готовятся к большой воде
Мусорные баталии: претензии взаимные
Инвестиции и технологии
Тросовое ограждение в качестве эксперимента
Нити судьбы и творчества
Акция «Подари книгу» прошла в столице
​​​​​​​Указ Президента Республики Казахстан О назначении Сактаганова Н. А.
Распоряжение Главы государства о назначении Ергарина Д. Т.
Распоряжение Главы государства о назначении Адаева Е. Д.
Указ Президента Республики Казахстан Об Уали Б.
Распоряжение Главы государства о назначении Жамаубаева Е.К.
Распоряжение Главы государства о назначении Желдибай Р. С.
В Qazpatent молодежи рассказывают о защите интеллектуальных прав
В Астане состоялся двухдневный благотворительный заезд Trackman 2025
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Хорошее дело браком не назовут?
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Путешествовать поездами становится комфортнее
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализацию ГСМ
Гордиться своей малой и большой родиной
Электоральная конкуренция по-казахстански
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
Четыре тысячи деревьев посадили активисты «Жастар рухы»
Водохранилища и реки находятся под контролем
В Приаралье усилены меры безопасности
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
Друзья зовут ее Айшой
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
Проект Налогового кодекса будет внесен в Мажилис до 20 февраля
Президент вручил силовикам награды
Кызылорда – наша гордость, слава, история
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Казахстанская военная делегация посетила IDEX и NAVDEX-2025
Как поступить в Академию правосудия: все, что нужно знать
Принцип «Закон и Порядок» должен соблюдаться во всех сферах
Утвердили повестку заседания

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]