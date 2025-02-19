Прокачивая навыки, создаем будущее

Тесно в городе, просторно в отрасли

Впервые в стране в рамках Года рабочих профессий прошло масштабное мероприятие по профессиональной ориентации молодежи. Его лаконичное название – «Город рабочих профессий» – попытка ответить на актуальный запрос дня. Экономике нужны мастера, умом и руками готовые творить полезное, нужное. И какой бы ни была эта сфера, каждая требует узких знаний, уникальных умений, где навыки простого рабочего уже находятся намного выше планки привычных требований. В этом смогли наглядно убедиться старшеклассники и молодежь постарше, побывавшие в «Городе рабочих профессий», организованном Министерством просвещения. Гости выставочной площадки EXPO попадали на улицы горного дела и металлургии, где ERG представила три дома: горного дела, шахтера и геологии.

Глава государства на недавней встрече с бизнесменами отметил, что приоритетами развития экономики должны стать крупные инфраструктурные и промышленные проекты, цифровизация и искусственный интеллект. ERG не просто идет в ногу со временем, но порой и опережает его. В компании активно развивают новые профессии, проводя цифровую трансформацию рабочих мест – водители, проходчики, горнорабочие становятся операторами управления горной техникой. На предприятиях Группы уже оцифрованы более 200 процессов и четыре профессии, еще оцифровка 16 профессий продолжается. К примеру, на угольном разрезе «Восточный» АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», входящего в ERG, впервые в Казахстане запустило самосвалы-беспилотники, что потребовало подготовки новой специальности – оператора беспилотных самосвалов. Комплекс роботизированной техники обслуживают всего два человека. Водитель-оператор следит за соблюдением правильных скоростей, траекторией и безопас­ностью маневров трех машин. Сервисный инженер строит маршруты и актуализирует площадки погрузки и разгрузки. Благодаря их слаженности и мастерству уже перемещено более одного мил­лиона тонн горной массы.

Высоко сижу,

далеко гляжу

Дархан Ишанкулов, отучив­шись в колледже на газо­электросварщика, в 2008 году устроил­ся на разрез «Восточный», где успешно работали его родители, брат и сестра, тем самыми продолжил семейную трудовую династию. Сегодня он один из первых в стране операторов беспилотника.

– Был бригадиром и цехкомом, но в 2022 году понял: пришло время идти дальше, решил попробовать себя в новом направлении. Компания помогла переобучиться на водителя большегрузов. После расширения автопарка перешел на новый участок. В конце 2023 года начался уникальный проект по запуску роботизированных самосвалов. Мне стало очень интересно, захотел в нем участвовать. К счастью, мою кандидатуру одобрили, и в середине прошлого года наша небольшая команда под руководством Никиты Гилева проделала большой путь на роботизированных самосвалах. Возложенные на нас надежды оправдали: мы перевезли более миллиона тонн вскрышной горной массы. На данный момент не уступаем машинам, которыми управляют водители, но мы движемся к цели увеличить производительность, – рассказывает оператор роботизированного комплекса по вывозке горной вскрыши.

Нынешняя работа привлек­ла Дархана не только своей новизной, но и безопасностью: находясь в модуле управления, он защищен от различных воздействий, которым могут быть подвержены обычные водители. К тому же исключен риск человеческого фактора: за машинами следит не только оператор, но и информационная система, которая сама остановит технику в экстренной ситуации.

– Надеюсь, в будущем все люди будут работать, не подвергаясь опасности. Будущее уже наступает, и нужно идти в ногу с прогрессом. С роботом надежнее, он управляет заложенными программами, я же, как оператор, отслеживаю по камере дорогу и показания машины. От меня в первую очередь требуется внимательность, ведь управляю тремя машинами одновременно, это хорошая экономия. Для такой работы нужно иметь опыт не только водителя большегрузов, но еще знания, связанные с роботизацией. В нашей компании созданы все условия для комфортной работы, есть огромный потенциал для развития и роста, – добавил оператор уникальной техники.

Он настроен научиться управлять десятью машинами одно­временно. Грузоподъемность одной из них – 130 тонн, при этом сама весит 107 тонн. После езды на такой громадине легковые для Дархана словно игрушки.

Первые в профессии

Не менее конкурентны рабочие Донского горно-обогатительного комбината, филиала АО «ТНК «Казхром», входящего в Eurasian Resources Group. В ноябре прошлого года по проекту «ERG для колледжей» была организована двухнедельная стажировка в китайских учебных заведениях, оборудованных по стандартам Индустрии 4.0. Завершилось обучение конкурсом профессионального мастерства среди студентов колледжей и работников предприятий группы ERG и заграничных коллег. В трудовом споре по компетенции «Сварочные технологии» все три места достались казах­станцам. Лучшей оказалась единственная девушка на стажировке – Райхан Наркенова. Выпускница Хромтауского горно-технического высшего колледжа работает электрогазо­сварщиком центральных ремонт­но-механических мастерских ДГОКа. Умело справляясь со сварочным инструментом, она сломала стереотип «сварщик – мужская профессия». В целом для ДГОКа сварщица-дама – это не ново, у Райхан есть и более старшие коллеги-сварщицы.

Но, нацелившись стать главным сварщиком компании, Райхан намерена совершенствовать свой неожиданный талант, продолжив обучение в карагандинском университете.

– Для меня сварка – это не просто ровный шов, это настоящая наука. Девушки могут варить не только борщ, но и железо. На данный момент у меня четвертый разряд, готовлюсь к получению пятого. Я благодарна за объявление Года рабочих профессий. Горжусь, что выбрала делом жизни именно рабочую специальность и, надеюсь, стану для многих примером, – поделилась Райхан.

Она постоянно оттачивает свои профессиональные амбиции. В 2023 году приняла участие в конкурсе профессионального мастерства ERG Skills, но не смог­ла победить. Однако через год удачно защитила честь ERG в международном конкурсе.

В Китае лучшими по электромонтажу и промышленной автоматике были признаны Максим Дзюба и Кадыржан Жаулыбай. Сегодня речь о Кадыржане. Работая на комбинате третий год, он научился справляться с мехатроникой на высшем уровне.

– После девятого класса поступил в Хромтауский горно-технический колледж на специальность «электромонтаж». Долго не думал, кем стану в будущем, так как родители работают на ДГОКе: мама – весовщик в железнодорожном цехе, папа – взрывник в шахте. Отслужив в армии, устроился слесарем в специализированный горнорудный монтажный цех.

В работе нравится сам процесс. Хочу каждый день учиться чему-то новому, – признался мастер.

В 2024 году он принял участие в конкурсе профессионального мастерства ERG Skills в городе Хромтау, где занял первое место. Тем самым получил право на стажировку в Китайской Народной Республике, где добился большого успеха вместе с коллегой из Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения, также входящего в ERG.

Кадыржан с детства увлекается боксом. Любит и киберспорт. Гордится тем, что в 2023 году его команда заняла третье место в Dota 2. Также ежегодно участвует в соревнованиях по баскетболу и футболу, благодарен руководству ERG за возможности для молодых сотрудников не только для профессионального роста, но и плодотворного отдыха.

Оба молодых казхромовца являются выпускниками Хром­тауского горно-технического высшего колледжа – социального партнера Донского горно-обогатительного комбината.

Тесное сотрудничество длится более 45 лет, за это время для комбината подготовлено более 7 000 специалистов. Дуальное обучение, когда студенты проходят практику в производственных цехах, – ключевой элемент обучения, обеспечивающий высокую эффективность благодаря модульным программам. Результат – почти полное трудоустройство выпускников. При поддержке ERG в колледже создан Центр компетенций для трансляции передового опыта, чему способствуют курсы повышения квалификации, тренинги WorldSkills и практика для студентов колледжей-партнеров.

Траектория развития

Стратегия ERG многогранна, системное развитие рабочих специальностей стало возможным благодаря созданию Альянсу колледжей в 2022 году.

– Мы верим, что Казахстан богат талантливой молодежью, и нам нужно лишь создать возможности для их развития. Сегодня в составе Альянса 23 колледжа и три вуза, расположенных в регионах присутствия Группы. В десяти колледжах открыли Центры компетенций ERG, где с помощью VR на тренажерах и симуляторах студенты осваивают навыки в условиях, приближенных к реальному производству. Например, симуляторы буровой установки и подземной погрузочно-доставочной машины, которые можно было увидеть в Городе рабочих профессий. Только в 2024 году на оснащение колледжей направили более 600 миллионов тенге. Кроме этого, студенты выезжают на стажировки в Китай и Германию. В 2024 году мы приняли рекордные 737 выпускников колледжей в ряды евразийцев, – поделился менеджер образовательных проектов компании Олжас Мамырбаев.

Он также обозначил основные проблемы отрасли с точки зрения кадровой политики: недостаток на рынке квалифицированных специалистов, необходимость в постоянных обновлениях знаний, проблемы с привлечением молодежи.

– И наш ответ следующий: инвестиции в программу подготовки кадров «Экосистема непрерывного образования ERG». Улучшение имиджа рабочих профессий. Улучшение условий труда и забота о комплексном благополучии сотрудников. Наша экосистема непрерывного образования начинается со школы. Мы проводили анализ, и выяснилось, что 95 процентов родителей не знают, какая профессия в будущем будет востребованная и высокооплачиваемая, 75 процентов из этих родителей не знают, какая профессия подходит именно их ребенку согласно его интересам, талантам и его архетипу. Помимо этого, родители не знают, какой колледж или вуз посоветовать своим детям, – продолжил собеседник.

Отсюда основной фокус проекта «ERG Mektep» направлен на подготовку учеников к осознанному выбору профессии и построение своих карьерных возможностей в быстро меняю­щемся мире. Поэтому важны профориентация и исследовательский подход в обучении школьников, строительство, модернизация, оснащение школ.

Следующий шаг – проект «ERG для колледжей». Два года реализации показали его эффективность. Студенты имеют доступ к оплачиваемой производственной прак­тике на базе предприятий. Чтобы молодой сотрудник продолжал развиваться и строил карьеру, предусмотрено обязательное и добровольное внутреннее обучение в корпоративном университете, где «лидеры учат лидеров».

ERG одной из первых поддержала национальный проект «Атлас новых профессий». Как результат, на предприятиях можно увидеть беспилотные карьерные самосвалы, беспилотно-летательные аппараты. То, что какие-то пять лет назад было фантастикой, сегодня является реальностью. В этом году на базе десяти учебных заведений Альянса будут открыты кабинеты центров компетенций компании.

В Альянс входят не только колледжи, но и вузы, являясь центром притяжения молодежи, они будут создавать научные и инновационные проекты, которые, в свою очередь, будут помогать как предприятиям, так и отрасли в целом.

– Если раньше срок жизни той или иной профессии был 30–40 лет, то сегодня он сократился до пяти – семи под воздействием таких факторов, как глобализация, цифровизация, развитие технологий и искусственного интеллекта. Мой совет молодежи: не останавливайтесь, каждый день учитесь новому, иначе в скором времени потеряете конкурентоспособность на рынке труда, – заключил менеджер образовательных проектов.

Ежегодно свыше 800 студентов проходят практику на производстве под руководством опытных наставников. В основе улучшений – мнение рабочего коллектива. Именно с этой целью в ERG проводятся социологические исследования, разрабатываются социальные карты, организован канал поддержки персонала и действуют каскадные коммуникации.