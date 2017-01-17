​Промысел нелегалов

Как оказалось, работать таким способом на рынке строительства – дело весьма прибыльное. Ведь добывать даже обычную глину, песок или щебень на территории столицы официально запрещено. Все эти и другие общераспространенные полезные ископаемые должны завозить в столицу из области, что, естественно, обходится застройщикам дороже.

Одной из самых крупных точек незаконной добычи полезных ископаемых в Астане можно назвать территорию за объектом строи­тельства нового вок­зала. В рамках оперативно-профилактических мероприя­тий, проведенных местной полицейской службой совместно с прокуратурой и уполномоченными органами, там обнаружили целое поле, огороженное забором, которому до последнего времени большинство очевидцев значения не придавало. Поб­лизости шло нешуточное строительство, а значит, и здесь копали, по мнению местных жителей, для строительных нужд.

Между тем никакого отношения проводимые «раскопки» к строительству вокзала не имели. Горе-предпринимателей, кстати, успевших уже поживиться на этом деле, разоблачили, началось досудебное расследование.

Всего же, согласно данным городской прокуратуры, близ Астаны зафиксировано более полусотни мест «черного промысла». Их общая площадь – 216 га, а это почти как 300 футбольных полей. 7,5 млн кубометров незаконно извлеченных полезных ископаемых нанесли ущерб бюджету в 94,5 млрд тенге.

К слову, сейчас в столице реализуется новый проект по выявлению фактов незаконной добычи общерас­пространенных полезных ископаемых «ОПИ – 01», разработанный обеспокоенными статистикой горпрокурорами. В рамках последнего в Астане «заработал» круг­лосуточный патруль, который всего за 3–4 месяца помог увеличить число задержанной спецтехники, перевозящей нелегально добытые полезные ископае­мые, в 3 раза. Также размещены запрещающие знаки, повысившие бдительность самих граждан, проведена разъяснительная работа с застройщиками, что заметно снизило спрос среди них на черное сырье.