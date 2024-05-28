Прошедшая неделя преподнесла немало сюрпризов

25 мая стартовал розыгрыш нового турнира – Кубок Лиги QFL, где 16 сильнейших футбольных клубов Казахстана (из Премьер-лиги и Первой лиги) впервые в своей истории разыгрывают один миллион долларов. Розыгрыш Кубка пройдет в три этапа – групповая стадия, полуфинал и финал, а любителей футбола ожидают 29 захватывающих матчей.

Первый тур прошел в выходные и принес немало интерес­ных результатов. Так, в группе А алматинский «Кайрат» дома в пух и прах разнес уральский «Акжайык», разгромив его со счетом 9:0. В это же время «Тараз» на своем поле с минимальным счетом 1:2 уступил «Кызылжару» из Петропавловска со счетом 1:2.

В группе В столичный «Женис» неожиданно обыграл гос­тивший у него костанайский «Тобол» со счетом 2:0, а кызыл­ординский «Кайсар» с тем же счетом 0:2 уступил на выезде «Актобе».

В группе С действующий чемпион страны шымкентский «Ордабасы» в гостях сыграл вничью с «Атырау», а «Елимай» в Семее нанес чувствительное поражение туркестанскому «Турану» со счетом 3:0.

Ну и, наконец, в группе D талдыкорганский «Жетысу» дома был сильнее столичной «Астаны» – 2:1, а представитель Первой лиги актауский «Каспий» обыграл гостивший у него карагандинский «Шахтер», выступающий в высшем дивизионе страны, со счетом 1:0.

Второй тур состоится 6–7 июля, и, думается, игры будут не менее интересными.

Неожиданная исповедь или отповедь?

Прошедшая неделя запомнилась и очень эмоциональным выступлением президента Казахстанской федерации футбола Адлета Барменкулова в адрес представителей некоторых команд Премьер-лиги, которые выступили, в частности, с критикой судейства. Отметим, что по итогам заседания Комитета по этике Казахстанской федерации футбола были наложены немалые штрафы на клубы и руководителей ФК «Астана» и «Тобол». Давайте посмотрим на некоторые выдержки из его речи.

«С начала этого сезона активно обсуждаются вопросы судейства, телетрансляций и легионеров в футболе. По поводу критики в адрес казахстанских судей, обсуживающих матчи чемпионата. Высказывания болельщиков о несправедливом судействе имеют характер эмоциональный, и мы принимаем этот факт, потому что футбол – для болельщиков. Но когда официальные лица, работающие в футбольной сис­теме, позволяют себе дискредитировать казахстанский футбол, это говорит об отсутствии спортивной этики, эгоизме и низкой компетентности», – сказал он.

Также заметил и то, что сложно перестроить работу клуба, когда прошлые победы достигались сомнительными методами, а судьи – удобный громоотвод, потому что признавать ошибки в работе своего клуба сложнее. Первые руководители должны думать не локально, а масштабно и действовать системно. Для наведения порядка нужно действовать вместе, а не каждый сам за себя.

Остановился он и на коррупции в футболе, призвав клубы прекратить предлагать взятки арбитрам. Эти факты будут фиксировать и предавать огласке. 23 арбитра, отобранные на обслуживание Премьер-лиги, взяток не берут, так как им достаточно той мотивационной суммы, которую они получают после матча от федерации по результатам оценки их работы, заявил глава КФФ, сказав, что стопроцентно доверяет каждому из судей. А с нечистыми на руку разговор будет короткий – дела передадут в правоохранительные органы.

Что касается конкретных матчей, то в них не исключены ошибки арбитров, но преднамеренных действий со стороны федерации и департамента судейства против клубов нет. Президент КФФ предложил руководителям пройти в федерации обучение по спортивной части и повысить свой уровень компетенции в футболе.

Согласно рекомендациям и инструкциям от УЕФА, Судейский комитет федерации поднял планку единоборств в матчах внутренних соревнований для повышения зрелищности чемпионата. Это значит, что мелкие фолы (нарушения) игнорируют, тем самым повышая темп игры. Футбол – это не балет, а контакт­ный вид спорта, в котором много силовой борьбы. Цель всего этого – взрастить для сборной конкурентоспособных, физически мощных и закаленных футболистов, а не хлюпиков, заключил он.

Что касается критики телетрансляций, то глава казахстанского футбола сказал следующее:

«Для начала хочу отметить, что в Казахстане спортивного медиарынка нет, и мы сегодня этим занимаемся и делаем это через футбол. Во-первых, мы повысили техническую оснащенность. Во-вторых, обучаем узкопрофильных медиаспециалистов. На сегодня уже обучили 80 казахстанских специалистов в области спортивного медиа и 180 человек еще проходят обучение. Готовим совместно с телеканалами спортивных продюсеров, режиссеров, режиссеров повторов, титровальщиков, комментаторов, технических операторов и так далее. Ранее данной работой занимались непрофильные специалисты, которые днем снимали футбол, а вечером – тои. Здесь не было структуры и системы. И мной было принято решение – подготовленных нами специалистов сразу переводить после обучения на практику, так сказать, с места в карьер. Таким образом они заместят приглашенных ранее иностранных специалистов. В ближайшее время придем к качественной картинке. Это дело не одного дня. Я верю, что казахстанские специалисты справятся с этой задачей и выведут трансляции на высокий уровень», – сказал Адлет Барменкулов.

Также он затронул и тему отмены лимита на легионеров.

«Благодаря привлечению легио­неров усилилась борьба между средними и сильными клубами, увеличилась скорость игры и начал действовать принцип «каждый может обыграть каждого». Это не только повысило уровень соревнований, но и сделало матчи более непредсказуемыми и захватывающими для зрителей. В 2023 году более 854 000 зрителей посетили игры Премьер-лиги. За два месяца текущего сезона почти 300 000 человек посетили матчи лиги. И в этом году мы ожидаем рост до двух миллионов посетителей. Именно эти цифры, уровень зрелищности и качество менедж­мента интересуют спонсоров и инвесторов», – сказал он.

При хорошем менеджменте с выверенной стратегией, при правильном планировании бюджета, который учитывает рентабельность всех затрат, футбол станет такой же отраслью экономики, как все остальные. А пока клубы живут на государственные деньги, необходимо для начала открыто и прозрачно вести свои финансовые затраты, сказал глава КФФ, отметив, что федерация не финансируется государством.

«На сегодня КФФ занимается подготовкой площадок и условий для инвесторов, которые, в свою очередь, предоставляют технологию работы трансферного рынка. Спортивная задача клубов – выйти в еврокубки, так как это и есть ярмарка, куда приез­жают лучшие скауты, крупные футбольные агенты. И главный показатель для клуба – это транс­ферные сделки. И чем больше своих воспитанников выведут в европейские команды, тем устойчивее будут наши клубы», – зак­лючил Адлет Барменкулов.

Адиев возвращается в Казахстан

А теперь поговорим немного о сборной. Главный тренер нашей национальной команды и российского «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал свое будущее после завершения сезона в российской Премьер-лиге.

– У меня заканчивается конт­ракт, я возвращаюсь в сборную Казахстана, а дальше будет видно. Сейчас эмоциональный фон не на таком высоком уровне. Правильно оценить свои желания в данной ситуации я не смогу, – сказал Адиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Помимо этого, на днях Магомед Мусаевич объявил расширенный список игроков, вызванных на июньские товарищеские игры против Армении (7 июня) и Азербайджана (11 июня). В расширенный список вошли 34 футболиста. Окончательный состав будет объявлен позднее.

Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Александр Заруцкий («Астана»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»).

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба – «Ордабасы»), Руслан Валиуллин, Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (все – «Тобол»), Марат Быстров, Ян Вороговский, Александр Марочкин, (все – «Астана»), Багдат Каиров, Адильхан Танжарыков, Алибек Касым (все – «Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Александр Зуев («Арсенал», Россия), Михаил Габышев («Елимай»), Адильхан Добай («Жетысу»).

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – «Ордабасы»), Абзал Бейсебеков, Исламбек Куат (оба – «Астана»), Арман Кенесов, Рамазан Оразов, Максим Самородов (все – «Актобе»), Адилет Садыбеков («Кайрат»), Ислам Чесноков («Тобол»).

Нападающие: Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция), Эльхан Астанов, Рамазан Каримов (оба – «Астана»), Владислав Прокопенко («Женис»), Иван Свиридов («Елимай»).