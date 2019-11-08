Общество
Проводится проверка кокшетауской школы и столовой в связи с отравлением более 80 детей
В Акмолинской области проводится проверка СШЛ №2 города Кокшетау и столовой учебного заведения. Причиной стало отсутствие на уроках сразу 80 учащихся с 1 по 4 классы по причине тошноты и диареи, передает Inform.kz.

Как сообщили в управлении здравоохранения Акмолинской области, в приемный покой Многопрофильной областной детской больницы вчера, 7 ноября, поступило 4 ребенка с аналогичными симптомами: тошнота, рвота, диарея. Все осмотрены специалистами, от госпитализации отказались, им даны назначения. Выставлен предварительный диагноз: гастроэнтерит.

"7 ноября зарегистрировано 1 обращение за медпомощью в станцию "103" (10-летний учащийся 4 класса). Позже к нему выезжал медработник поликлиники, состояние стабильное. Также с 7 на 8 ноября зарегистрировано ещё два обращения на пульт "103", – рассказали в управлении здравоохранения.

Как добавили в ведомстве, медработниками городских поликлиник в этот же день с 2 часов дня осмотрено более 300 детей, пришедших на занятия, из них с симптомами рвоты и диареи не выявлено.

Ко всем детям (80 детей) назначены активы медработников (по месту прикрепления) на дом, созваниваются с родителями о состоянии.

"7 ноября двоим детям с симптомами рвоты и диареи вызывали врача на дом, рекомендовано амбулаторное лечение, 2 детей обратились в поликлинику к дежурному врачу, всем также назначено амбулаторное лечение. Сегодня (8 ноября) также организован выход врачей и медсестёр в эту школу для осмотра учащихся", – пояснили в управлении.

Еще 7 ноября департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области открыта внеплановая проверка СШЛ№ 2 города Кокшетау и столовой учебного заведения с проведением лабораторных исследований.

"Вчера, как только поступила информация об отсутствии 80 детей на уроках, наши специалисты начали санитарно-эпидемиологическое обследование объекта – всей школы и в том числе пищеблока. Вчера уже была задействована горполиклиника №1, медработники начали обход поквартирно. В целом ситуация стабильная. Лабораторно все обследовали, но результаты будут готовы лишь на следующей неделе", – пояснил Казинформу заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области Серик Омарханов.

По словам собеседника, из 80 детей не все питались в школьной столовой, поэтому на сегодня нельзя точно указать причину отравления.

"Ведется опрос каждого отсутствующего ребенка, но нужно время", - добавил Омарханов.

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