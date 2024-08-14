Прозвучали стихи и песни

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске в День Абая прошел музыкально-литературный праздник «Абай – мастер слова казахской литературы».

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В парковом комплексе Восточно-Казах­станского архитектурно-этно­графического и природно-ланд­шафтного музея-заповедника выступили домбрист Куаныш Оралбаев и этно-фольклорный ансамбль «Белес». В исполнении музыкантов прозвучали известные произведения Абая «Сегіз аяқ», «Торы жорға», «Көзімнің қарасы», «Қараңғы түнде тау қалғып», «Желсіз түнде жарық ай», «Айттым сәлем, Қаламқас».

Сотрудники музея познакомили с интересными фактами из жизни поэта-просветителя, провели викторину на знание его биографии и творчества. Прозвучали отрывки из знаменитого произведения «Слова назидания».

Коллеги из областной библиотеки им. А. С. Пушкина представили книжную выс­тавку о творчестве акына. Завершился красивый праздник национальными казахскими играми и экскурсией по постоян­но действующей экспозиции «Мир Абая», оформленной в парковом Доме Абая.

#Усть-Каменогорск #мероприятия #день Абая

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