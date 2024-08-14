Прозвучали стихи и песни Статьи 14 августа 2024 г. 0:00 62 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО В Усть-Каменогорске в День Абая прошел музыкально-литературный праздник «Абай – мастер слова казахской литературы». фото автора В парковом комплексе Восточно-Казахстанского архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника выступили домбрист Куаныш Оралбаев и этно-фольклорный ансамбль «Белес». В исполнении музыкантов прозвучали известные произведения Абая «Сегіз аяқ», «Торы жорға», «Көзімнің қарасы», «Қараңғы түнде тау қалғып», «Желсіз түнде жарық ай», «Айттым сәлем, Қаламқас». Сотрудники музея познакомили с интересными фактами из жизни поэта-просветителя, провели викторину на знание его биографии и творчества. Прозвучали отрывки из знаменитого произведения «Слова назидания». Коллеги из областной библиотеки им. А. С. Пушкина представили книжную выставку о творчестве акына. Завершился красивый праздник национальными казахскими играми и экскурсией по постоянно действующей экспозиции «Мир Абая», оформленной в парковом Доме Абая. #Усть-Каменогорск #мероприятия #день Абая