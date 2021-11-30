Пул "якорных" индустриальных проектов для реализации в моногородах создадут в РК

Экономика
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На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрели вопросы развития обрабатывающей промышленности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

С докладами выступили министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, энергетики — Магзум Мирзагалиев, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Адиль Мухамеджанов, акимы Костанайской области Архимед Мухамбетов, Атырауской области — Махамбет Досмухамбетов, Актюбинской области — Ондасын Уразалин, Карагандинской области — Женис Касымбек.

В соответствии с Посланием Главы государства Касым-Жомарта Токаева и программой партии «Nur Otan», перед Правительством поставлена задача по увеличению производства обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к 2025 году.

В отрасли сложилась положительная динамика. За 10 месяцев т.г. в отрасли обеспечен рост на 5,3%.

За счет реализации крупных проектов по расширению мощностей Жайремского и Актогайского ГОКов, строительству золотоизвлекательной фабрики и ферросплавного завода, машиностроительных производств достигнут значительный рост инвестиций в основной капитал на 78,6% до 1,2 трлн тг.

Наибольший рост объемов производства отмечен в фармацевтике на 33,6%, машиностроении — на 19,5%, производстве стройматериалов — на 9,3%, химической промышленности — на 6,5%, производстве продуктов питания — на 3,6%.

В нефтегазохимической отрасли в т.г. введены заводы по производству технических газов и октаноповышающих присадок, также на стадии завершения (93%) завод по производству полипропилена.

В текущем году создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения, который обеспечит локализацию производства товаров и расширение возможностей отечественных производителей.

Всего в 2021 году в рамках Карты индустриализации запланирован ввод 139 индустриальных проектов в пищевой промышленности, стройиндустрии, машиностроении, металлургии и других отраслях на общую сумму 1,3 трлн тг с созданием 12,7 тыс. постоянных рабочих мест. Из них к настоящему времени введено 83 проекта на 1 трлн тг. Оставшиеся будут введены в декабре т.г.

При выходе на полную мощность объем производства данных проектов составит 1,1 трлн тг, а треть произведенной продукции (свыше 350 млрд тг) пойдет на экспорт.

Особая роль обрабатывающему сектору отводится в рамках национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев».

Премьер-министр поручил до 10 декабря т.г. внести в Правительство актуализированный проект Концепции индустриально-инновационного развития до 2025 года, до 1 марта 2022 года — с учетом специфики регионов проработать пул «якорных» индустриальных проектов для реализации в моногородах.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития дано поручение до 1 марта 2022 года обеспечить принятие необходимой нормативной правовой базы по стимулированию внедрения цифровых решений на предприятиях.

«Поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению роста обрабатывающей промышленности должны быть исполнены качественно и в установленные сроки», — сказал Аскар Мамин.

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