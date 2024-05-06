Казахстан запретил экспорт сахара до конца лета

Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Предполагается, что это позволит полностью обеспечить спрос казахстанцев на сахар в предстоящий летний сезон

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях рассмотрели вопрос обеспечения внутреннего рынка сахаром на предстоящий сезон, до сбора нового урожая сахарной свеклы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

На сегодня баланс запасов сахара на складах и объемов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тыс. тонн, это половина годовой потребности страны (500-550 тыс. тонн).

«Запасы сахара и тростникового сырца на складах сегодня составляют 136 тыс. тонн. Вместе с квотой на ввоз российского сахара в размере 120 тыс. тонн до 31 августа это порядка 256 тыс. тонн. Кроме того, у Казахстана есть квота на беспошлинный ввоз 300 тыс. тонн тростникового сырца для переработки до конца 2024 года. В среднем в месяц объем потребления составляет 46 тыс. тонн, летом спрос доходит до 60 тыс. тонн. Имеющихся запасов сахара более чем достаточно для обеспечения спроса на сахар до наступления нового урожая», — заявил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

В ближайшее время казахстанская сторона планирует провести переговоры с российскими коллегами для увеличения квоты на поставку российского сахара до конца года еще на 100 тыс. тонн. 

В то же время для бесперебойного обеспечения казахстанцев сахаром на заседании МВК приняли коллегиальное решение ввести временный запрет на экспорт сахара из Казахстана в третьи страны, в том числе и страны-участницы ЕАЭС, до 31 августа 2024 года.

Данная мера не коснется международного транзита, добавили в кабмине.

Отметим, в минувшую субботу также Россия ввела временный запрет на экспорт сахара.

#запрет #экспорт #МВК #сахар

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