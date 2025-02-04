Пусть сбудется мечта ветерана!

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Активистки женского клуба «Арулар» посетили ветерана Великой Отечественной войны. О жизни и судьбе Нины Мосуновой «Казахстанская правда» писала 19 апреля 2024 года. Сейчас Нина Егоровна готовится отметить 101-й день рож­дения. И хотя в последнее время фронтовичке нездоровится, она полна решимости отметить 80-летие Победы и обязательно переехать и пожить в новой квартире.

фото Гульнары Сарсеновой

Нина Егоровна прожила долгую и тяжелую жизнь. Поэтому она не понимает, как люди могут в нынешнее время жаловаться на какие-то мифические трудности, которые ни в какое сравнение не идут с тем, что пришлось пережить ее поколению. Она охотно делится секретом долголетия, который предельно прост: никаких вредных привычек, полный запрет на употребление алкоголя и скромность в питании.

А еще советует жить с добром в сердце, избегать конфликтов и никогда не выплескивать злость или недовольство на окружающих. Лучшим лекарством от всех болезней Нина Егоровна всегда считала движение и труд. В ее аптечке – только травы, которые всегда помогали поддерживать здоровье. На них и сейчас надежда.

Ключи от благоустроенного жилья Нине Егоровне вручили ко Дню Победы еще в прошлом году. Вот только сразу справить долгожданное новоселье не получилось. И не только у ветерана, но и у соседей, кто, как и она, получили ключи от квартир в доме, расположенном на самой окраине города.

Поначалу какое-то время ушло у строителей на благоустройство территории вокруг дома, подключение коммунальных услуг. Да и без создания дополнительных удобств для пожилого человека переезд был невозможен. Когда все хлопоты завершили и можно было собираться в дорогу, Нина Егоровна приболела.

Ветеран верит, что еще поживет в новой квартире, полюбуется видом из окна и вдохнет запах степи. Ее бойцовский настрой и характер победителя не позволяют отступать.

Своими планами Нина Егоровна поделилась с активистками женского клуба «Арулар», пришедшими проведать долгожительницу.

– Нина Егоровна поразила нас своим жизнелюбием и мудро­стью, – делится впечатлениями Гульнара Сарсенова. – В доме, пусть и ветхом, порядок. Видно, что не прибирались специально к нашему приходу, а так в доме всегда. Во всем чувствуется атмосфера добра и спокойствия.

Гульнара Сарсенова, Елена Лушникова и Людмила Мялова решили взять шефство над Ниной Егоровной, пообещав, что будут заглядывать к ней на огонек почаще. Ну а уж на новоселье обязательно приедут.

– На прощание Нина Егоровна попросила нас не говорить ей фразу «Не болейте!», а то, дескать, не расслышит и будет хворать, – говорит Гульнара Сарсенова. – Лучше, считает она, всем и всегда говорить: «Будьте здоровы!» Долголетия и здоровья мы от всей души и пожелали ветерану.

#Шымкент #квартира #мечта #фронтовичка

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