Пьяные мужчина и женщина напали на полицейских и разбили служебное авто в Экибастузе

В Экибастузе двоих горожан накажут за насилие в отношении полицейских, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Павлодарской области.

Скриншот с видео instagram.com/tipichnyi_ekibastuz/

22 апреля в 17:20 в полицию Экибастуза поступил вызов о распивающих алкоголь возле магазина по улице Пшенбаева.

На месте полицейские обнаружили пьяных 34-летнего мужчину и 32-летнюю женщину. Горожане вели себя агрессивно, и стражи порядка решили доставить их в центр временной адаптации и детоксикации.

«Однако граждане не подчинились законным требованиям и оказали активное сопротивление, в ходе которого повредили форменное обмундирование полицейских и служебное авто.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что задержанные были в алкогольном опьянении средней степени. Все помещены в центр временной адаптации и детоксикации», – прокомментировала полиция разошедшееся в соцсетях видео.

После вытрезвления пару привлекли административной ответственности по статье «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Кроме того, в отношении двух экибастузцев начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти».