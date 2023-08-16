Медик с шизофренией работал в детском лагере в Жетысуской области

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Прокуратура Жетысуской области проверяет 9 детских лагерей, состояние которых не соответствует требованиям закона, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Фото пресс-службы прокуратуры Павлодарской области

Прокурорская проверка показала, что практически во всех лагерях не соблюдаются нормы пожарной безопасности: нет огнетушителей и пожарных гидрантов, беспрепятственных эвакуационных путей.

В лагере «Карлыгаш» (Коксуский район) продукты питания закупались при отсутствии ветеринарно-санитарной экспертизы и сертификатов безопасности. Не соблюдаются нормы ежедневного рациона питания детей, в меню отсутствовали блюда из свежих овощей.

В отдельных лагерях хранились просроченные лекарства. 

Не соответствуют требованиям технических норм и безопасности и условия проживания, досуга детей в лагерях. Основные (корпуса, дома) и вспомогательные (кухня, санузлы так далее) здания лагерей изношены, требуют капитального ремонта, констатировали в надзорном органе.

В лагере «Шагала» в Алакольском районе прокуроры не нашли игровых оздоровительных комплексов. 

Но самый вопиющий факт – это установленный прокурорами в одном из лагерей города Текели медицинский работник, состоящий на учете с диагнозом «параноидная шизофрения».

Проверки продолжаются, по всем нарушениям будут приняты меры прокурорского надзора.

История с повсеместной проверкой детских лагерей началась в середине лета со скандала в соцсетях вокруг детского лагеря, который развернули в сауне Алматы. Прокуроры инициировали досудебное расследование. Позже родители выложили в Сети еще одно видео о ненадлежащем отдыхе детей с особыми потребностями, а также фотографии, демонстрирующие негигиеничные и некомфортные условия в одном из лагерей в Алматинской области. В Конаеве директор детского лагеря находился пьяным на работе.

#Жетысуская область #нарушения #детский лагерь #прокурорская проверка

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