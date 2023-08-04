Директор детского лагеря находился пьяным на работе в Конаеве

В Алматинской области 8 из 22 детских лагерей осуществляли свою деятельность без разрешения уполномоченных органов.

Фото пресс-службы Генеральной прокуратуры РК

О нарушениях в работе детских лагерей в Алматинской области рассказали в прокуратуре, передает корреспондент Kazpravda.kz.



По данным Генеральной прокуратуры, в Алматинской области 8 из 22 детских лагерей осуществляли свою деятельность без разрешения уполномоченных органов и с нарушениями санитарно-эпидемиологических, пожарных норм.

Отмечается, что практически в каждом втором детском заведении выявлены несоответствия требованиям безопасности игровых и спортивных площадок. Спальным корпусам требуется капитальный ремонт.

При этом в комнатах, предназначенных для 4 детей, фактически размещались по 8 и более человек.

"В лагере "Байтерек" (Конаев) вопреки условиям договора о государственных закупках детям должным образом не организован досуг и обучение. Не обеспечивалась безопасность детей во время их купания на водохранилище "Капшагай". Более того, директор этого же лагеря находился на работе в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности (по ст.440 КоАП РК). По итогам проверок, в связи с неисполнением администрациями детских лагерей обязанностей по воспитанию несовершеннолетних начато досудебное расследование (по ч.2 ст.140 Уголовного кодекса)", – проинформировали в пресс-службе.

Напомним, ранее под Алматы в здании сауны выявили детский лагерь. По факту прокуратура Алматы начала досудебные расследования.

Также нарушения зафиксировали в лагере "Тау самалы" в Алматинской области. Отправленных сюда на отдых детей пришлось временно разместить в частной школе в Каскелене. Позже условия в детском лагере "Байтерек" возмутили казахстанцев.

Отметим, ранее сообщалось о том, что Генеральная прокуратура Казахстана проверяет детские лагеря после ряда скандальных инцидентов с организацией детского отдыха.