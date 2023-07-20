Прокуратура проверит все детские лагеря в Казахстане

Образование
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Генеральная прокуратура Казахстана проверяет детские лагеря после ряда скандальных инцидентов с организацией детского отдыха, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу высшего надзорного органа страны.

Фото: Kazpravda.kz

По сведениям Министерства просвещения, на сегодня в Казахстане действуют 848 лагерей, из них 118 – государственных, 100 – частных, 630 – палаточных. Также в июне этого года работали 10 216 пришкольных лагерей.

«С учетом летнего периода и возможных нарушений прав детей по поручению генерального прокурора территориальные прокуроры совместно с уполномоченными органами приступили к проверкам в деятельности государственных, частных и палаточных лагерей.

Проверками планируется охватить условия проживания детей, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности, обеспечения питанием и медицинской помощью. Также изучаются вопросы соблюдения законности при проведении закупок услуг по организации детского летнего отдыха на 2023 год», – сообщили Генпрокуратуре.

Напомним, ранее под Алматы в здании сауны выявили детский лагерь. По факту прокуратура Алматы начала досудебные расследования.

Позже нарушения зафиксировали в другом в лагере – «Тау самалы» – в Алматинской области. Отправленных сюда на отдых детей пришлось временно разместить в частной школе в городе Каскелене. 

 

 

 

 

#Генпрокуратура #проверка #лагерь #образование. дети

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