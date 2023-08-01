Условия в еще одном детском лагере возмутили казахстанцев

Общество, Образование, Скандалы
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В ответ на возмущения в родителей, чьи дети оказались в негигиеничных и некомфортных условиях в лагере в Алматинской области, Министерство просвещения РК создало рабочую группу для проверки всех фактов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: instagram.com/angry_taldyk

Вчера в паблике журналиста Сандугаш Дуйсеновой были опубликованы фотографии детского лагеря «Байтерек».

На фото с подписью «Многодетные мамы прислали! Уверяют, что это детский лагерь «Байтерек», который расположен в городе Конаеве (Алматинская область)» видно, как дети теснятся в небольших комнатах.

В комментариях под постом пользователи высказывали неоднозначные мнения. От «Ничего там нет прекрасного, условий элементарных нет, его и лагерем не назовёшь, я сама там была и видела, когда забирала свою дочь» до «Мои внуки находятся сейчас в лагере, очень довольны, надо было научить детей убирать за собой – был бы порядок, я соглашусь что 3 кровати много, 2 – в самый раз, и что бы не делало государство для нас, всегда находятся недовольны… Надо быть благодарными за то, что делают для наших детей».

Тем временем, по сообщению Минпросвещения, Комитет по охране прав детей создал рабочую группу, которая уже выехала на место.

«Представителями министерства, управления образования будет проведена проверка центра на условия пребывания детей, обеспечения безопасности. Ранее отделом образования города Конаева проведен мониторинг в данном частном лагере «Байтерек», в ходе которого установлено, что лагерь имеет разрешение СЭС. На месте также работают представители прокуратуры», – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о детском лагере, который развернули в сауне Алматы.

 

 

#проверка #нарушения #Минпросвещения #детский лагерь

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