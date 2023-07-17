Прокуратура отреагировала на скандал с детским лагерем в сауне Алматы

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"Начато досудебное расследование по фактам злоупотребления полномочиями (361 УК РК) и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего при организации детского лагеря в здании сауны (140 УК РК). Установлено, что финансирование лагеря осуществлялось из бюджета Управления образования города Алматы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом, представленная конкурсная документация не в полной мере отвечала предъявляемым требованиям. Расследование уголовных дел поручено Антикоррупционной службе города Алматы", – говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что в рамках расследования дел будет обеспечено установление всех обстоятельств произошедшего и дана оценка действиям должностных лиц местного исполнительного органа и организаторов лагеря.

"Дело находится на особом контроле органов прокуратуры", – добавили в ведомстве.

Напомним, в сети распространилось видео, на кадрах которого можно увидеть, как алматинских школьников разместили в здании действующей сауны вместо детского лагеря. В акимате сообщили, что Управление образования Алматы будет судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха.