Работу госорганов оценивать по уровню жизни людей

Мнения
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Евгений Больгерт, депутат Сената Парламента РК

Глава государства дал сдержанную, но в целом положительную оценку работе Правительства и Национального банка на расширенном заседании и конкретные точные поручения на предстоящий период. Президент потребовал взвешенного подхода к изменениям в налоговой сфере. Фис­кальная реформа назрела, но нужно руководствоваться долго­срочными интересами страны. Правительство предложило подходы, в том числе по трансформации НДС, мотивируя это ограниченностью инвестиционных возможностей республиканского бюджета для поддержки реального сектора экономики. Обозначено снижение нагрузки на фонд оплаты труда за счет отмены социального налога и пенсионных отчислений работодателей, а также индексации адресной социальной помощи, зарплат и пенсий. Обсуждение указанных подходов продолжится на площадке Парламента.

коллаж из архива «КП»

Еще один важный посыл, который дал Глава государства, – кризис в секторе энергетики и ЖКХ не должен повториться. Для этого необходимо продолжить модернизацию критически важной инфраструктуры, в том числе за счет привлечения частных инвестиций и адекватной тарифной политики. Повышение тарифов на железнодорожные перевозки, услуги ЖКХ должны быть обоснованными и прозрачными.

Особое внимание Глава государства уделил вопросам энерго­безопасности и энергообеспечения. Президент отметил необходимость дальнейшего развития атомной энергетики, строительства нескольких АЭС и формирования в стране полноценного ядерного кластера. Все базовые условия для этого в Казахстане есть.

Борьба за инвестиции и глобально, и регионально усиливается. А привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику остается для Казахстана приоритетной задачей. Необходимо продолжать дальнейшую оптимизацию бюрократических процедур и устранять препятствия в межведомственном взаимодействии. При этом сотрудничество со стратегическими инвесторами в сырьевом секторе должно выстраиваться на долго­срочной и взаимовыгодной основе.

Особое внимание уделено вопросам социальной политики: повышению эффективности адрес­ной социальной помощи, развитию сферы здравоохранения, включая систему ОСМС, а также дошкольному и среднему образованию. Особо подчеркнута важность развития ТиПО в рамках Года рабочих профессий.

Это лишь часть ключевых установок Главы государства, над которыми предстоит работать кабинету министров и государственному аппарату в ближайший период. В этом году предстоит принять Налоговый, Бюджетный, Строительный и Водный кодексы, а также другие законы, необходимые для реализации озвученных задач и стратегических реформ. Поэтому важна слаженная работа Правительства и Парламента.

#Правительство #мнение #расширенное заседание

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