Работу над многотомником по истории Казахстана обсудили в Алматы

Литература,История
52
Наталия Буланова
выпускающий редактор

С июня уже планируется поэтапное рассмотрение рукописей каждого тома и утверждение финальных вариантов текстов для верстки

Фото: akorda.kz

В Алматы под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось заседание редакционной коллегии по подготовке семитомного академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

Главной задачей редколлегии является финальное рецензирование и утверждение текстовых материалов, карт и иллюстраций многотомника.

В состав редколлегии входят руководители и авторы томов, руководство Национального музея, Центрального государственного архива, Национального конгресса историков, академики, ученые-историки, ведущие специалисты в сферах этнологии, исторической географии, архивного дела, филологии, а также представители научно-исследовательских институтов и кафедр истории ВУЗов страны.

На заседании был рассмотрен план работы редколлегии. Согласно данному плану с июня текущего года предполагается поэтапное рассмотрение рукописей каждого тома и утверждение финальных вариантов текстов для дальнейшей верстки.

#ученые #Карин #история #многотомник #редколлегия

Популярное

Все
Четыре «золота» и курс на омоложение
«Кайрат» – чемпион!
Tengri Ultra: десять лет на тропах Великой степи
Как совместить охоту и цивилизованное природопользование
Лето – это маленькая жизнь
Танцы для тех, кто молод душой
Готовим к профессиям будущего
Защитник Разума и Красоты
Кто сыграет в полуфиналах Кубка Казахстана?
«Мы кочуем навстречу себе, Узнаваясь в другом…»
Герои на все времена
Ужас, какие милые
Как любовь к музыке в ансамбль привела
Воспитывать четвероногого надо с умом
Закалили фронтовые дороги
«Летает» лучше взрослых
Празднуют победу шабандозы Астаны
В селе Кобетей закрутилась доильная карусель
Петропавловск решает проблему дефицита детсадов
Актуально и сто лет спустя
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
В Байсеите родились герои Бреста
Подвиг на все времена
От брони до боеприпасов
Вася-казах
Токаев выразил соболезнования семье писателя Темирхана Медетбека
Маншук, Алия и Хиуаз увековечены в бронзе
9 Мая: Президент Казахстана прибыл на Красную площадь
«Мы с прошлым кровно связаны судьбой...»
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Великой Победы
Музей Бауыржана Момышулы открылся в Таразе
В 1940-е Гурьевская область была на военном положении
В Восточном Казахстане продолжают поисковую работу
40-градусная жара придет в Казахстан
Книгу о ветеране выпустили с помощью ИИ
В Акмолинской области открыли обновленный мемориал славы
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Как убивали Шерзата Болата
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Указ Главы государства об освобождении от должности

Читайте также

Международный симпозиум о наследии Яссауи открылся в Туркес…
Источник нравственных и гуманистических ориентиров
Госсоветник посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
От брони до боеприпасов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]