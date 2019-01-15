Радио и ТВ отключат в Казахстане 16 января

Фото с сайта forexdengi.com
АО "Казтелерадио" обратилось к казахстанцам с предупреждением о проведении профилактических работ 16 января, сообщает Kazpravda.kz
.
"Планово-профилактические работы и контрольные измерения будут проводиться на оборудовании спутникового, эфирного цифрового и аналогового ТВ и РВ. В связи с этим телерадиовещание 16 января с 03:00 до 17:00 будет приостановлено", - говорится в распространенной информации.
График планово-профилактических работ на 2019 год размещен на официальном сайте
АО "Казтелерадио".