Свыше 2,4 млн документов политрепрессированных рассекретили в Казахстане

История
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Другая часть дел все еще закрыта по политическим мотивам.

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане рассекречено более 2,4 млн архивных карточек в отношении жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 годы. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным ведомства, 251 тыс. дел спецпоселенцев переданы в архив президента, после чего станут доступны заинтересованным лицам. До конца года будет передано 265 тыс. дел.

311 тыс. из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлеченных к уголовной ответственности реабилитировано.

Ранее доктор исторических наук Марат Абсеметов отмечал, что некоторые документы только сейчас рассекречиваются, а другая часть все еще закрыта по политическим мотивам, миллионы дел предстоит изучить.

Напомним, что указ президента о создании госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий вышел в 2020 году. Однако на сегодня не все жертвы, по словам историков, реабилитированы.

Первая волна реабилитации началась в 1993 году, когда группа ученых ездила в Ленинград, Москву, Киев, Казань поднимать архивные документы, чтобы опубликовать труды Алихана Букейханова, Ахмета Байтурсынова, Мыржакыпа Дулатова.

Ранее Минкультуры и спорта РК сообщало о подготовке учеными сборника терминов, связанных с репрессивной политикой прошлого века.

Также архив президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов.

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