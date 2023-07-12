Сборник терминов, связанных с годами репрессий, готовят к выпуску в Казахстане

Казахстанские ученые готовят сборник терминов, связанных с репрессивной политикой прошлого века. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

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Сегодня Институт истории государства и Проектный офис Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий обсудили приоритетные направления совместной работы.

Руководитель Проектного офиса Сабыр Касымов отметил, что процесс реабилитации жертв политических репрессий идет быстрыми темпами. В то же время он сообщил, что готовится сборник терминов, связанных с репрессивной политикой прошлого века.

«Меры по реабилитации жертв политических репрессий будут способствовать укреплению гражданского самосознания наряду с возрождением нашей национальной исторической памяти. Ядро нашей национальной идентичности тесно связано с этим периодом», - отметил директор института истории государства Нурбек Пусырманов.

Напомним, что указ президента о создании госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий вышел в 2020 году. Однако на сегодня не все жертвы, по словам историков, реабилитированы.

Доктор исторических наук Марат Абсеметов ранее отмечал, что первая волна реабилитации началась в 1993 году, когда группа ученых ездила в Ленинград, Москву, Киев, Казань поднимать архивные документы, чтобы опубликовать труды Алихана Букейханова, Ахмета Байтурсынова, Мыржакыпа Дулатова.

«Очень много документов только рассекречиваются. Некоторые все еще закрыты по политическим мотивам. Миллионы дел еще предстоит изучить», – заключил Абсеметов.