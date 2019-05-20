​Разговор о будущем села

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Александр Бри

Село и агропромышленный комплекс занимают особое мес­то в реализации задач по полно­масштабной модернизации страны. Более 7 млн человек в Казахстане проживают в аулах. Поэтому развитие деревень и сельского хозяйства способно дать значительный мультипликативный эффект для всей экономики страны.

Об этом говорили представители предвыборного штаба кандидата в Президенты от НДП «Ауыл» Толеутая Рахимбекова на встрече с избирателями в Кызылорде. Встреча проходила в стенах Казахского научно-исследовательского института рисоводства им. Ибрая Жахаева.

– Сотрудники нашего института поддерживают программу кандидата в Президенты Толеутая Рахимбекова, потому что нам не безразлично будущее села. Как сказал Нурсултан Абишевич, сельское хозяйство – это драйвер экономики. И мы, как люди, посвятившие себя этой отрасли, полностью с ним согласны, – сказал и. о. генерального директора Казахского НИИ рисоводства Бакытжан Дуйсенбеков.

На встрече отмечалось, что перед аграриями сегодня остро стоят вопросы развития аграрной науки. Требуются поддерж­ка селекционных центров, увеличение финансирования сельскохозяйственных вузов, а также предоставление современного оборудования специалистам.

– Если программа партии «Ауыл» будет реализована, то наша основная цель будет достигнута. Уровень государственной поддержки сельского хозяйства значительно поднимется, – отметил председатель областного кызылординского филиала НДП «Ауыл» Серикбай Омирзаков.

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