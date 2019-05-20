​Разговор о будущем села

Село и агропромышленный комплекс занимают особое место в реализации задач по полномасштабной модернизации страны. Более 7 млн человек в Казахстане проживают в аулах. Поэтому развитие деревень и сельского хозяйства способно дать значительный мультипликативный эффект для всей экономики страны.
Об этом говорили представители предвыборного штаба кандидата в Президенты от НДП «Ауыл» Толеутая Рахимбекова на встрече с избирателями в Кызылорде. Встреча проходила в стенах Казахского научно-исследовательского института рисоводства им. Ибрая Жахаева.
– Сотрудники нашего института поддерживают программу кандидата в Президенты Толеутая Рахимбекова, потому что нам не безразлично будущее села. Как сказал Нурсултан Абишевич, сельское хозяйство – это драйвер экономики. И мы, как люди, посвятившие себя этой отрасли, полностью с ним согласны, – сказал и. о. генерального директора Казахского НИИ рисоводства Бакытжан Дуйсенбеков.
На встрече отмечалось, что перед аграриями сегодня остро стоят вопросы развития аграрной науки. Требуются поддержка селекционных центров, увеличение финансирования сельскохозяйственных вузов, а также предоставление современного оборудования специалистам.
– Если программа партии «Ауыл» будет реализована, то наша основная цель будет достигнута. Уровень государственной поддержки сельского хозяйства значительно поднимется, – отметил председатель областного кызылординского филиала НДП «Ауыл» Серикбай Омирзаков.