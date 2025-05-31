По итогам прошлого года число туристов приблизилось к 1 миллиону человек, передает Kazpravda.kz

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Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов совместно с акимом Акмолинской области Маратом Ахметжановым принял участие в круглом столе, посвящённом реализации Комплексного плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ). Встреча состоялась в рамках рабочей поездки в регион.

Согласно утверждённого в марте текущего года Правительством Комплексного плана предусмотрены меры по снижению нагрузки на основные озера курорта - Щучье и Бурабай. Одним из путей решения является развитие альтернативных направлений: Катарколь, Киши и Улькен Шабакты, Жукей. Данное решение позволит достичь рационального перераспределения туристических потоков, развития инфраструктуры, увеличения инвестиций в регион.

В ходе своего выступления Ербол Мырзабосынов отметил, что курортная зона становится всё более популярной среди туристов. Только по итогам прошлого года число туристов приблизилось к 1 миллиону человек. Из них около 350 тысяч остановились в местах размещения — это на 14 % больше по сравнению с предыдущим годом.

«Бурабай является одной из наиболее привлекательных и перспективных туристических дестинаций страны за счет уникальных природных и культурных ресурсов. Государством предпринимаются системные меры по развитию региона. Ожидается, что реализация Комплексного плана приведет к увеличению числа въездных туристов, росту занятости в сфере туризма с 22 тысяч до 32,5 тысяч человек и привлечению частных инвестиций в размере более 22 млрд тенге. Планируется, что доля туризма в экономике региона увеличится с 1,4% до 3,5%», - отметил министр.

Аким области отметил, что Акмолинская область стала одной из первых, где утверждён комплексный план развития туризма. Это свидетельствует о высоком внимании Главы государства к региону и приоритетности развития Бурабая.

Напомним, Комплексный план развития курорта включает 118 мероприятий по 12 направлениям, среди которых — развитие инфраструктуры, логистики, цифровизации, охраны окружающей среды и улучшение качества туристических услуг. В числе крупных инициатив - строительство Конгресс-центра на 1000 мест,который поможет превратить курортную зону в крупный центр делового туризма и культурных мероприятий.