Спасатели Борового пересели на электрокары

Новый транспорт будут использовать для патрулирования прибрежных зон и профилактической работы с отдыхающими

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Спасателей курортной зоны Борового оснастили новыми электрокарами, которые будут использоваться для патрулирования прибрежных территорий и обеспечения безопасности отдыхающих, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, экологичный транспорт поступил в распоряжение подразделений, работающих в Боровом и Кокшетау.

«Электрокары будут использоваться для патрулирования прибрежных зон, проведения профилактической работы с отдыхающими, напоминания о правилах безопасности и оперативного реагирования на возможные происшествия», - сообщили в ДЧС региона.

Новый транспорт позволит спасателям быстрее перемещаться вдоль береговой линии и охватывать больше участков в местах массового отдыха. Это особенно актуально в разгар туристического сезона, когда побережье курортной зоны ежедневно посещают тысячи человек.

В ведомстве отметили, что использование электрокаров не только повысит мобильность спасателей, но и позволит выполнять задачи по обеспечению безопасности с минимальным воздействием на окружающую среду.