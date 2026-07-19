Лето перемен

Летний сезон на живописном озере Алаколь ознаменовался масштабными преобразования­ми. Власти уделяют особое внимание сохранению природной уникальности побережья и повышению качества обслуживания. Несмотря на активный наплыв гостей из всех областей Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, регион продолжает работы по реконструкции ключевых транспортных артерий, ведущих к озеру, в частности, трассы Омск – Майкапчагай.

По инициативе Президента страны разработана Дорожная карта развития курортной зоны, ее реализация находится под личным контролем акима облас­ти Берика Уали. Эти меры направлены на существенное повышение комфорта и безопасности как для туристов, так и для местного населения.

Одной из первостепенных задач стало кардинальное улучшение санитарно-гигиенических условий. Решено построить очистные сооружения: уже разработан детальный проект блочно-модульных установок, проведены необходимые инженерные изыскания и подготовлена проектная документация.

Параллельно ведется работа по утилизации твердых бытовых отходов. Для нового полигона ТБО выделен земельный участок, идет подготовка к строи­тельству. К слову, старый объект уже рекультивирован. Количество мусорных контейнеров на побережье значительно увеличилось: если в минувшем году было установлено 50 контейнеров и 25 урн, то в текущем сезоне добавилось еще 100.

На побережье оборудованы современные санитарные модули, включающие душевые кабины, места для переодевания, питьевые фонтанчики и зоны для мытья ног. Это значительно повысило уровень комфорта.

Увеличение туристического потока не могло не сказаться на транспорт­ной инфраструктуре. Между ключевыми точками – железнодорожной станцией Жаланашколь, аэропортом Урджар и самим побережьем – организовано регулярное автобусное сообщение. Кроме того, проведена реконструкция местной улично-дорожной сети, включая ямочный ремонт, что значительно улучшило качество передвижения.