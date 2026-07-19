Лето перемен

Туризм
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Идет обновление и развитие туристической зоны на Алаколе

фото из архива «КП»

Летний сезон на живописном озере Алаколь ознаменовался масштабными преобразования­ми. Власти уделяют особое внимание сохранению природной уникальности побережья и повышению качества обслуживания. Несмотря на активный наплыв гостей из всех областей Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, регион продолжает работы по реконструкции ключевых транспортных артерий, ведущих к озеру, в частности, трассы Омск – Майкапчагай.

По инициативе Президента страны разработана Дорожная карта развития курортной зоны, ее реализация находится под личным контролем акима облас­ти Берика Уали. Эти меры направлены на существенное повышение комфорта и безопасности как для туристов, так и для местного населения.

Одной из первостепенных задач стало кардинальное улучшение санитарно-гигиенических условий. Решено построить очистные сооружения: уже разработан детальный проект блочно-модульных установок, проведены необходимые инженерные изыскания и подготовлена проектная документация.

Параллельно ведется работа по утилизации твердых бытовых отходов. Для нового полигона ТБО выделен земельный участок, идет подготовка к строи­тельству. К слову, старый объект уже рекультивирован. Количество мусорных контейнеров на побережье значительно увеличилось: если в минувшем году было установлено 50 контейнеров и 25 урн, то в текущем сезоне добавилось еще 100.

На побережье оборудованы современные санитарные модули, включающие душевые кабины, места для переодевания, питьевые фонтанчики и зоны для мытья ног. Это значительно повысило уровень комфорта.

Увеличение туристического потока не могло не сказаться на транспорт­ной инфраструктуре. Между ключевыми точками – железнодорожной станцией Жаланашколь, аэропортом Урджар и самим побережьем – организовано регулярное автобусное сообщение. Кроме того, проведена реконструкция местной улично-дорожной сети, включая ямочный ремонт, что значительно улучшило качество передвижения.

Для создания более презентабельного облика курорта в селе Кабанбай установлена новая въездная арка, модернизирована система уличного освещения и смонтирована информационная стела.

Безопасность туристов также находится под пристальным вниманием. В акватории установлены 500 буйков, а пятикилометровый стальной трос четко обозначает безопасную зону для купания, дополненную 55 предупреждающими знаками.

В этом сезоне была внедрена цифровая система общественной безопасности. 223 камеры видеонаблюдения с функциями искусст­венного интеллекта кругло­суточно мониторят общественные пространства, помогая оперативно выявлять нарушения и предотвращать потенциальные инциденты. Интеллектуальные громкоговорители оповещают отдыхающих, нарушающих правила безопасности на воде.

На побережье завершены работы по ограждению, введены в эксплуатацию входные группы и ворота. Для удобства туристов и владельцев маломерных судов построен и функционирует пирс.

Для повышения информированности отдыхающих заработала единая цифровая платформа Visit Abai. Здесь представлена актуальная информация о маршрутах, достопримечательностях, вариантах размещения и состоянии инфраструктуры. Центр Visit Abai активно консультирует путешественников, способствует развитию туристического потенциала регио­на, специалисты цент­ра проводят выездные проверки объектов, оценивая их состояние и качество сервиса.

Существенные изменения коснулись и общественных пространств. Завершен текущий ремонт Арбата, обновлена пешеходная зона, благоустроены места для отдыха, отреставрированы малые архитектурные формы. Также здесь модернизирована парковая зона с озеленением, местами отдыха и автоматизированной системой полива. Для обеспечения качест­венного освещения побережья установлено 400 опор со светильниками.

Отдыхающие уже отмечают позитивные изменения.

– Мы приезжаем сюда каждое лето. В этом сезоне особенно видны изменения на побережье. На пляже теперь больше туалетов, кабинки для переодевания стали удобнее. Набережная и Арбат чистые, видно, что работа кипит. Уличное освещение работает стабильно, не отключается по вечерам, есть Интернет. Мы очень довольны, – делится Гаухар Аждар.

Организация досуга также вызывает положительные отклики. На площадке Alazone проводятся фестивали, концерты и танцевальные вечера. Дважды в неделю по всему побережью идут культурные мероприятия с участием творчес­ких коллективов.

Центральным событием нынешнего сезона стал фестиваль «Алаколь алаулары-2026», который призван привлечь новых туристов, повысить узнаваемость области и поддержать внутренний туризм.

Власти региона уверены, что дальнейшее развитие инфраструктуры, основанное на стратегичес­ком планировании и постоянном контроле качества, позволит значительно повысить уровень туристического сервиса и сделать отдых на озере Алаколь еще более комфортным, безопасным и привлекательным для гостей со всего мира.

#туризм #озеро #Алаколь #обновление

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