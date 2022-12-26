Разовой акцией легализуют праворульные авто в Казахстане

Транспорт
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

В связи с поручением главы государства будет проведена разовая акция по легализации праворульных автомобилей.

Фото: inbusiness.kz

Казахстанцы смогут разово легализовать иностранные машины с праворульным управлением. Об этом, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Сената, сообщил и.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В ходе заседания сенатор Нурлан Бекназаров констатировал, что на сегодняшний день в Казахстане установлен законодательный запрет на эксплуатацию праворульных авто, однако некоторые граждане уже ввезли праворульные автомобили с иностранными номерами, и сейчас не могут их оформить.

По словам и.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсара Султанбаева, в связи с поручением главы государства будет проведена разовая акция по легализации праворульных автомобилей.

«На сегодня у нас в связи с поручением президента проводятся работы по разовой легализации транспортных средств, и только недавно мы внесли соответствующие поправки, что праворульные транспортные средства будут внесены в разовую легализацию государственной регистрации. Сейчас таких авто около 20 тысяч», - сказал он.

Ранее Султанбаев на брифинге в СЦК разъяснил суть легализации праворульных авто.

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