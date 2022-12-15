Суть легализации праворульных авто объяснили в МВД РК

Как пояснил глава комитета, такое решение было принято, чтобы пойти навстречу населению и создать им хоть какие-то условия.

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И. о. председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Кайсар Султанбаев объяснил решение ведомства разрешить легализацию праворульных авто, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В стране на сегодня более 20 тысяч автомобилей с правым рулевым управлением. В основном, эти автомобили завезены нашим же населением, которое сегодня не может себе позволить более дорогие автомобили», - сказал на брифинге в СЦК Кайсар Султанбаев.

По его словам, праворульные авто стоят дешевле, чем леворульные.

«Суть самой легализации в чем – как раз-таки помочь этой категории лиц. Глава государства пошел навстречу своему народу, который нуждается в этих автомобилях. Многие за счет этих авто кормят свои семьи, таксуют, зарабатывают на жизнь. Поэтому такое было принято решение, чтобы пойти навстречу населению и создать им хоть какие-то условия», - резюмировал спикер.