Суть легализации праворульных авто объяснили в МВД РК

Как пояснил глава комитета, такое решение было принято, чтобы пойти навстречу населению и создать им хоть какие-то условия.
И. о. председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Кайсар Султанбаев объяснил решение ведомства разрешить легализацию праворульных авто, передает корреспондент Каzpravda.kz.
«В стране на сегодня более 20 тысяч автомобилей с правым рулевым управлением. В основном, эти автомобили завезены нашим же населением, которое сегодня не может себе позволить более дорогие автомобили», - сказал на брифинге в СЦК Кайсар Султанбаев.
По его словам, праворульные авто стоят дешевле, чем леворульные.
«Суть самой легализации в чем – как раз-таки помочь этой категории лиц. Глава государства пошел навстречу своему народу, который нуждается в этих автомобилях. Многие за счет этих авто кормят свои семьи, таксуют, зарабатывают на жизнь. Поэтому такое было принято решение, чтобы пойти навстречу населению и создать им хоть какие-то условия», - резюмировал спикер.