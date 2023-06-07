Регистрация на онлайн-ярмарку вакансий открылась в Астане

Как отметили в Минтруда, заявку на участие в ярмарке уже подали более 25 работодателей столицы из различных отраслей.

Фото пресс-службы акимата Астаны

20 июня на базе Электронной биржи труда (ЭБТ) в разделе Tanda.enbek.kz пройдет онлайн-ярмарка вакансий для молодежи, организованная центром занятости населения Астаны при поддержке АО «Центр развития трудовых ресурсов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Отмечается, что заявку на участие в ярмарке уже подали более 25 работодателей столицы из различных отраслей, среди которых АО «Казпочта», АО «Астана-Энергия», ТОО «Center Beton Company», АО «Локомотив құрастыру зауыты», АО «Национальные информационные технологии», АО «First Heartland Jusan Bank», Департамент полиции Астаны и другие.

На Tanda.enbek.kz работодатели разместили краткую информацию о своих предприятиях, а также профессии, по которым они ищут кандидатов.

Так, 20 июня, в день проведения онлайн-ярмарки, соискатели смогут посмотреть доступные вакансии, направить свои резюме потенциальным работодателям, пообщаться с HR-менеджерами компаний, задать им интересующие вопросы и получить приглашения на собеседования.

Работодатели, в свою очередь, сформируют собственную базу наиболее подходящих кандидатов.

Чтобы принять участие в онлайн-ярмарке, соискателям необходимо зайти на страницу ярмарки tanda.enbek.kz, пройти регистрацию и подготовить актуальное резюме в личном кабинете.

В дальнейшем на Tanda.enbek.kz на регулярной основе будут проходить онлайн-ярмарки вакансий во всех регионах страны.

Регистрация на ярмарку уже открыта для соискателей и работодателей, сообщили в Минтруда.

Первая онлайн-ярмарка вакансий стартовала в Казахстане в июне прошлого года.