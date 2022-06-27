Первая онлайн-ярмарка вакансий стартовала в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова открыла первую онлайн-ярмарку вакансий для молодежи на Электронной бирже труда, которая будет проходить с 27 по 29 июня. В ней принимают участие 23 крупных казахстанских работодателя, которые представили 1320 вакансий по более чем 50 профессиям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

В своем приветственном слове министр отметила, что ярмарка вакансий предоставляет молодым специалистам реальную возможность трудоустроиться на предприятия, являющиеся флагманами отечественной экономики.

«Благодаря Электронной бирже труда у более чем одной тысячи молодых людей со всего Казахстана есть возможность трудоустроиться на 1320 вакансий, охватывающих более 50 профессий, представленных крупными предприятиями нашей страны. Выражаю огромную благодарность всем компаниям, поддержавшим эту ярмарку вакансий! Молодым людям, впервые участвующим в подобном мероприятии, хочу пожелать: не торопитесь, не бойтесь, сегодня ваш день», – сказала Тамара Дуйсенова.

27 июня в рамках ярмарки вакансий для молодых специалистов, которые начинают свою трудовую деятельность, будет организован мастер-класс на тему «Эффективный поиск работы», где их научат, как правильно оформлять резюме, как вести себя во время прохождения интервью с работодателями, на какие моменты нужно обращать внимание.

С 27 по 29 июня каждый работодатель проведет презентацию своей компании, в рамках которой будет рассказано об условиях работы, открытых вакансиях, особенностях трудоустройства и многое другое. С рядом соискателей будут проведены онлайн-собеседования в прямом эфире.

Среди работодателей, которые решили найти себе сотрудников в ходе онлайн-ярмарки вакансий, можно отметить предприятия, входящие в Евразийскую группу (ERG) и Республиканскую ассоциацию горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, компанию Kaspi.kz, АО «Народный банк Казахстана», ТОО СП «КАТКО», ТОО «Ernst & Young Kazakhstan», ТОО «Eurasia Group Kazakhstan», ТОО «Magnum Cash & Carry», ТОО «Первое кредитное бюро» и другие.

В дальнейшем подобные ярмарки будут организовываться ежемесячно для различных групп населения, добавили в МТСЗН.