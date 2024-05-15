Рекордное количество полетов совершили в воздушном пространстве Казахстана

Транспорт
119
Дана Аменова
Корреспондент

Казахстанские и иностранные авиакомпании совершили в первом квартале текущего года более 90 тысяч авиаперелетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в прошлом году в воздушном пространстве специалистами республиканского госпредприятия «Казаэронавигация» было обслужено более 415 тыс. полетов, в том числе 107 тыс. казахстанских и 308 тыс. иностранных авиакомпаний. Этот показатель стал рекордным за все годы независимости страны.

«Только за первый квартал 2024 года в воздушном пространстве Казахстана было обслужено более 90 тысяч авиаперелетов, в том числе 25 тысяч полетов, совершенных казахстанскими авиакомпаниями и 69 тысяч иностранными», – отметили в министерстве.

«Казаэронавигация» занимается организацией воздушного движения на всей территории РК, составляющего 2,7 млн квадратных километров. Общая протяженность контролируемых воздушных трасс – 111 тысяч километров.

Основной целью предприятия считается обеспечение безопасности полетов в воздушном пространстве Казахстана.

#рекорд #КГА #воздух #полеты #Минтраспорта #пространство

Популярное

Все
Героями стали в двадцать лет
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
Ни проехать, ни пройти
Без стабильно работающей техники не выполнить ни одну боевую задачу
После войны к мирной жизни возвращаться было непросто
Продолжится ли партнерство?
Будущее – за казахским языком
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Щедрость спонсоров ускоряет новоселье
Саранча готовится к атаке
У нас бывает очень жарко!
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
Когда коллеги еще и братья
Энергетика стала семейным делом
Первому министру обороны посвящается
В ЖК «Асыл Арман» выступают против строительства очередной многоэтажки
Мебель, «заряжающая» позитивом
Экономика нуждается в современной системе научного обеспечения аграрной отрасли
Пусть всегда сбываются мечты!
Производство мяса снизилось, но не фатально
Против танка ходил он с карабином и саблей
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снится война до сих пор
Век прожить – не поле перейти
Первый летчик-казах Жолдасбек Нурымов достоин памятника
Рахимжан Сансызбаев – лихой разведчик из Кокшетау
Никто не забыт
Мужество дедов – пример для внуков и правнуков
Казахстан занял первое место на молодежном чемпионате Азии по боксу
Спасибо за ваш подвиг, ветераны!
Голоса из прошлого
Чиновника в Жетысу подозревают в получении взяток за продление и назначение инвалидности
В Японии впервые в мире протестировали связь 6G
Дияс одержала первую за 2 года победу на турнире в Японии
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект

Читайте также

Около тысячи грантов для подготовки дорожников выделят в Ка…
О дефиците кадров в отрасли заявили в Минтранспорта
Полицейские Шымкента намеренно протаранили машину угонщика
Поджог авто в Алматы: подозреваемый выслал видеоотчет заказ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]