Рекордное количество полетов совершили в воздушном пространстве Казахстана

Казахстанские и иностранные авиакомпании совершили в первом квартале текущего года более 90 тысяч авиаперелетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в прошлом году в воздушном пространстве специалистами республиканского госпредприятия «Казаэронавигация» было обслужено более 415 тыс. полетов, в том числе 107 тыс. казахстанских и 308 тыс. иностранных авиакомпаний. Этот показатель стал рекордным за все годы независимости страны.

«Только за первый квартал 2024 года в воздушном пространстве Казахстана было обслужено более 90 тысяч авиаперелетов, в том числе 25 тысяч полетов, совершенных казахстанскими авиакомпаниями и 69 тысяч иностранными», – отметили в министерстве.

«Казаэронавигация» занимается организацией воздушного движения на всей территории РК, составляющего 2,7 млн квадратных километров. Общая протяженность контролируемых воздушных трасс – 111 тысяч километров.

Основной целью предприятия считается обеспечение безопасности полетов в воздушном пространстве Казахстана.