Решения, которые влияют на нашу жизнь

В Казахстане пройдут первые прямые выборы акимов районов и городов областного значения. Данная кампания станет продолжением эволюционного развития избирательной системы страны.

Выборы глав местных исполнительных органов в качест­ве одной из составляющих политической модернизации, предложенной Президентом Касым-Жомартом Токаевым, были апробированы в 2021 году. Тогда граждане впервые избрали акимов сел, поселков и сельских округов.

За два года избраны уже более 1,6 тыс. сельских акимов, половина из них ранее не работали в этой должности. То есть корпус существенно обновился.

В прошлом году мне довелось брать интервью у акима одного из сельских округов Акмолинской области. На массу озвученных мною претензий в его адрес со стороны сельчан чиновник выдал следующее: «Вот будут выборы акимов, пусть и выберут другого. Может, он решит все их проблемы!»

Сказано это было сгоряча, с каким-то раздражением. И тогда этот выпад акима показался просто непрофессиональным. Но сейчас в его словах я вижу иной смысл. Этот человек – сам житель села, и, по сути, он признался, что верит в эффективность избранных акимов. У него, назначенного сверху, ответственности перед народом практически никакой, был бы вышестоящий начальник доволен.

А вот когда управленца изберут сами местные жители, то и ответ ему в первую очередь придется держать перед ними. Причем речь идет не только о моральной ответственности, но и о юридической: при ненадлежащем исполнении обязанностей маслихаты района и города областного значения наделяются полномочиями по рассмотрению вопроса о выражении вотума недоверия акиму.

Поэтому, по мнению экспертов, благодаря прямым выборам к руководству в регионах должны прийти новые мотивированные служащие, способные управленцы, не оглядывающиеся на вышестоящего акима, а несущие ответственность непосредственно перед народом.

Лучше иметь, чем не иметь

Фактаж предстоящего избирательного цикла коротко и информативно расписал в своем Telegram-канале политолог Данияр Ашимбаев: «Центризбирком провел заседание по поводу предстоящих 5 ноября выборов акимов районов и городов областного значения. Маслихаты определили 45 регионов, где такие выборы должны пройти. Выборы должны быть назначены ТИКами не позднее 50 дней до дня голосования. Кандидатов могут выдвинуть партии, допускается самовыдвижение (со сбором подписей), и если кандидатов окажется меньше двух, то право выдвижения получает вышестоящий аким.

Выборы проводятся в один тур, для победы достаточно набрать больше голосов, чем другие. Баллотироваться можно с 25 лет при подтверждении дееспособности и отсутствии судимости. Плюс квалификационные требования к госслужащим по стажу и роду деятельности. Всю необходимую правовую базу приняли еще в минувшем году».

Далее политолог констатирует: страна вступает в новый электоральный цикл. Год назад прошли президентские выборы, в январе – выборы в Сенат, в марте – в Мажилис и маслихаты. Еще проводились выборы сельских акимов, а на конец октября назначены довыборы в маслихаты.

«Районные акимы – уровень достаточно серьезный. С одной стороны, есть риски, о которых идут споры уже много лет (факторы трайбализма, местничества), а с другой – это развитие демократических форм формирования местных органов власти, особенно на фоне вялых маслихатов и экспериментов МНЭ в области местного самоуправления. Выборы пройдут в пилотном форма­те, но зато сразу в 45 районах и городах. Это даст возможность сразу оценить эффективность начинания», – пишет Данияр Ашимбаев.

У него же на канале можно почитать исторический экскурс на тему «Выборы районных акимов» со времен Советского Союза и до наших дней. Политолог вспоминает, как еще в 2000-м Первый Президент Казахстана объявил о поэтапном введении выборнос­ти акимов. И тут же добавляет, что «последующие политические события это намерение сильно скорректировали».

– В Казахстане всегда осторожничали с предоставлением некоторых электоральных прав гражданам. Но любое их появление лучше отсутствия. Поэтому предстоящие выборы акимов – это новые возможнос­ти для граждан по управлению регионами, – отмечает директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев.

По его мнению, у предстоящих выборов много задач, но ключевая – вернуть доверие к электоральным механизмам.

– Снижение доверия граждан мы видели, например, по рекорд­но низкой явке на парламентских выборах в Алматы и Астане. Опыт проведения выборов в сельские округа тоже показал, что в значительной их части побеждают кандидаты от правящей партии. И это не соответствует сложившемуся запросу на плюрализм, – считает Рахим Ошакбаев.

При этом он подтверждает, что лучше иметь выборы акимов районов, чем не иметь. Правда, называет это необходимым, но недостаточным условием демократизации. По его словам, важны реально прозрачная электоральная система, многопартийность и сменяемость власти.

В правильном направлении

Директор Центра прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, наоборот, считает выборы акимов районного уровня очередным шагом в сторону демократизации и школой демократии в первую очередь низового уровня.

– Важно понимать, что выборы депутатов Мажилиса не так сильно влияют на непосредственную жизнь широких слоев населения, как выборы акимов районного и сельского уровней. Причем в первую очередь именного районного, потому что на сельском уровне не такие бюджеты, чтобы решать какие-то злободневные вопросы. В то время как на районном решаются вопросы дорог местного значения, ремонта школ и так далее. И поэтому, когда люди выбирают акима районного уровня, они должны непосредственно увязывать это событие и свой выбор с ближайшими перспективами развития их населенного пункта, – говорит Талгат Калиев.

Кстати, политолог часто пишет в соцсетях о проблемах в своем родном селе Бостандык Акжарского района Северо-Казахстанской области. И уверен, что они связаны именно с недостаточной эффективностью районного акимата.

– На моей малой родине акима, к сожалению, пока не выбирают. Дороги там не ремонтировались 30 лет, школа – все 50. Деньги на ремонт дороги были выделены, в этом году он должен был быть завершен, но даже еще не начат. Все это вопросы районного уровня, потому что областной ­акимат со своей стороны вопросы финансирования решить сумел. Это яркий пример того, как неэффективно работает назначенный районный аким, – делится Талгат Калиев.

Предстоящие выборы акимов районного уровня важны еще и с точки зрения того, что пройдут впервые. На протяжении 70 советских лет и далее руководителей назначали, что, по мнению политолога, способствовало формированию патерналистских настроений. Люди понимали, что от них ничего не зависит, а исполнительная власть избыточно доминировала над представительной.

Теперь исполнительная власть также начинает формироваться выбором населения. Поэтому в будущем скорее возможен конфликт интересов между районными и областными акимами, чем между районными акимами и районными маслихатами. И те, и другие являются выборными и будут стремиться оправдать выбор населения и ориентироваться в своих решениях на наказы избирателей, а не на позицию областного акима. Потому что в первую очередь будут ­подотчетны своим избирателям, а не вышестоящему руководству.

– Безусловно, в каких-то райо­нах придется столкнуться с ошибками, с выбором не самых лучших и в конечном итоге с разочарованием. Но это не должно разочаровывать людей непосредственно в системе. Система на самом деле движется в правильном направлении, а ошибки выбора бывают и в странах с развитой демократией, – поясняет Талгат Калиев. – Я думаю, сейчас мы методом проб и ошибок должны пройти этот путь именно с точки зрения казахстанского избирателя, чтобы в конечном счете сформировать собственную модель и закрепить у населения причинно-следственные связи между выбором и качеством жизни.

Что касается доминирования среди победивших акимов сел представителей одной партии, то, по мнению директора центра, это вполне естественно, учитывая то, что каждая партия борется за свои позиции и выигрывает та, которая сумеет консолидировать вокруг себя лучшие кад­ры, креативные умы и ресурсы.

– На сегодня «Amanat» как партия парламентского большинства имеет большие возможности, в том числе финансовые, наиболее развитую инфраструктуру в регионах и умело ею пользуется. Поэтому вопрос к ее доминированию – это не упреки, она движется вполне по законам жанра. Это скорее претензия к остальным партиям, свидетельство их неактивности, недостаточной представленности в регионах. Ничто не мешает политобъединениям объявлять сбор пожертвований, устраивать, условно, некую ярмарку проектов, собирать крупных бизнесменов и презентовать им свою платформу, рассказывать, как они намерены работать на региональном уровне, заняв доминирующие позиции в корпусе акимов. Это вполне распространенная практика во всем цивилизованном мире, и, я думаю, мы к этому тоже когда-нибудь придем, – рассуждает Талгат Калиев.

Назрело время принимать и закон о лоббизме, считает экс­перт, чтобы мы могли знать, кто кого финансирует и за что, и, соответственно, понимать, чем продиктовано то или иное решение. С развитием избирательной системы лоббистские схемы будут проникать во власть, бизнес будет пытаться влиять на управленческие решения через свои финансовые возможности. И абсолютно нормально, когда это прозрачно.

Когда же это происходит кулуарно, мы сталкиваемся с банальной коррупцией. А вот цивилизованный лоббизм как раз таки один из способов борьбы с ней.

Обществу, гражданам нужно учиться делать осознанный выбор и отвечать за принятые решения. Все это вкупе не только сделает жизнь каждого из нас лучше, но и поможет построить Справедливый Казахстан.