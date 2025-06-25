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Шымкент, Арбат. Жара под 40, в воздухе – запах кедра, кипа деревянной стружки под ногами. Гул бензопил заглушает гитарные звуки. За считанные часы бесформенное бревно обретает душу. Настоящее волшебство творится на глазах у прохожих.

В городе прошел уникальный для Казахстана фестиваль – Shymkent Usta Fest.

На протяжении шести дней пешеходная улица представляла собой галерею под открытым небом. Впервые в истории страны мастера резьбы по дереву бензопилой собрались, чтобы показать не только свое искусство, но и само рождение скульптуры – с первого среза до последнего прикосновения наждачной бумаги. Каждый день горожане и гости города могли наблюдать, как прямо на их глазах преображаются бесформенные бревна: улы­баются бабушки, играют дети, величественно замирают животные. Это не магия – это мастерство, усиленное терпением и страстью.

Фестиваль собрал более двадцати художников из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, России и Беларуси. Профессиональных и самоучек. Каждый привез с собой не только опыт, но и свой стиль. Все они нашли призвание в шуме мотора и аромате свежей древесины.

Мастера Александр и Людмила Матерковы приехали в Шымкент из Башкирии. Александр – бывший снабженец, который десять лет назад сменил офис на мастерскую.

В Шымкенте он трудился над образом ребенка в национальном костюме. «Жара мешает, но душа радуется», – улыбается мастер, охотно показывая свой труд.

Из Караганды прибыли Ерсин Темиргалиев и Жанабек Джумабеков – мастера, сменившие ледяную стружку на деревянную. Их скульптура – бабушка с внуком, готовящие кумыс.

– Наша скульптура – это символ национальных устоев, – резюмирует Ерсин Темиргалиев. – Все, что сотворят участники фестиваля, останется Шымкенту. В отличие от ледовых фигур, с изготовления которых начинался наш путь в искусство, деревянные будут служить годами.

Когда мы пришли на фестиваль, белорус Денис Аранский, несмотря на изнуряющий зной, сосредоточенно творил вместе с монгольской коллегой Jargalmaa Munkhjargal. Их работа – женщина с домброй и ребенок – уже виднелась из груды опилок.

Денис вспоминает, как все началось с одного сухого дерева и желания вдохнуть в него вторую жизнь. Владелец подмосковной усадьбы, у которого на участке заболели и засохли ели, решил сохранить стволы, и Денис вырезал из них персонажей русских народных сказок. Все получилось, и с тех пор у художника появилось желание двигаться в этом направлении, которое позволяет успешно соединять искусство и бизнес.

Эдуард Толсултанов из Чечни творил поистине гиганта – почти трехметровую лошадь из кедра, аромат которого наполнял весь Арбат.

– Кедр – живой материал, но в жару с ним тяжело: трещины, усушка, – объясняет мастер. – Приходится шкурить, мазать маслом, одним словом, лечить еще на стадии создания.

Братья Ибрагим и Асват Исмаиловы из Грозного – потомственные резчики. С деревом работали их прадед, дед, отец, старший брат. Их работы есть по всему СНГ. Специалисты по большим формам, как называют себя мастера, в Шымкенте создали, как ни парадоксально, «малютку» – ладонь, держащую дерево. Высота скульптуры всего 3 м. То ли дело их орел, украшающий один из парков Томска, у которого только размах крыльев под четыре метра!

Умельцы из Ташкента Мирмаксуд Миррахимбаев и Назиров Махмуд решили сделать тюльпаны.

– Тюльпаны впишутся в облик города и, надеемся, станут его визиткой. На фоне нашего «букета» жители и гости непременно будут делать фото на память, – уверены они.

А вот над русалкой высотой почти 5 м колдовал еще один участник фестиваля из Беларуси – Валентин Борздый. Результат оказался красив и эффектен. Это не просто фигура, а образ мечты, грации и свободы.

Владимир Алманов – воспитанник классической богородской школы. Учился в Сергиевом Посаде. Последние 15 лет работает бензопилой, участвует в международных фестивалях, в его активе более двадцати побед. Шымкенту в подарок от профи – скульптура девушки в национальном костюме, играющей на кобызе.

– Я принимаю участие и в соревнованиях на скорость, когда за один час из бревна надо сделать готовую скульп­туру, – рассказывает он. – И там уже точно нельзя позволить себе никаких лишних движений. Иначе не успеешь. Каждое движение – как нота, любая ошибка – испорченная симфония.

Все скульптуры, созданные на фестивале, останутся в Шымкенте. Их разместят в парках, скверах, на улицах. Они станут не просто украшением общественных пространств, а частью культурного кода города, напоминанием о его открытости, креативности и умении принимать новое.

Резьба по дереву бензопилой – относительно молодой вид творчества. Он возник в 90-х и стремительно набирает популярность. В нем соединились традиции, техника, адреналин и искусство. Это не просто работа с деревом, это диалог с ним. Каждый мастер здесь словно переводчик: он переводит мысли и образы на язык древесных волокон.

Новые арт-объекты живые, самобытные, теплые, интерес­ные. Shymkent Usta Fest открыл новую главу в культурной жизни не только города, но и всей страны. И, кто знает, может быть, именно здесь зародится школа, которая спустя годы станет новой традицией.