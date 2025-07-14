Робот изготавливает препараты для онкопациентов в Алматы

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Впервые в Казахстане при приготовлении химиотерапевтических препаратов для онкопациентов стали использовать высокотехнологичного робота  KiroOncology

Фото: Минздрав РК

В Алматинском онкологическом центре внедрена роботизированная система приготовления химиопрепаратов — KiroOncology, ранее использовавшаяся преимущественно в медицинских учреждениях Европы и США. Это — первый случай использования подобной технологии в Казахстане, знаменующий важный шаг в сторону автоматизации и повышения безопасности в онкологической практике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Что делает робот?

Роботизированное устройство:

• точно рассчитывает дозировку препарата, исключая человеческий фактор,

• идентифицирует лекарство с помощью 360-градусной камеры и базы изображений,

• проверяет штрихкоды и взвешивает компоненты до и после смешивания,

• исключает ошибки в подборе и дозировке препарата,

• самостоятельно утилизирует использованные материалы, минимизируя контакт с опасными веществами.

Эта технология существенно снижает риски для медицинского персонала, который ранее был вынужден контактировать с цитотоксичными веществами при ручном приготовлении препаратов.

Робот KiroOncology оснащен двумя механическими манипуляторами, которые проводят смешивание и разлив препаратов по флаконам для внутривенного введения. После завершения процесса устройство утилизирует использованные флаконы и шприцы в герметичный контейнер, который автоматически запечатывается, исключая контакт с остатками химиотерапевтических средств.

Дополнительные технологии в работе центра

Помимо робота, в Алматинском онкологическом центре также используются ламинарные боксы BiOptima IT II класса безопасности, оснащённые системой Kiro Assist на платформе KiroLink. Эти боксы позволяют проводить разведение цитостатических препаратов вручную, но с соблюдением всех этапов контроля: идентификация препарата, проверка штрихкодов, взвешивание, визуальный контроль и документирование.

Во многих онкологических учреждениях страны химиопрепараты по-прежнему готовятся вручную в обычных ламинарных шкафах, что несет определенные риски как для персонала, так и для пациентов. Внедрение роботизированной системы — это не просто технологическое обновление, а значимый шаг к более безопасной, точной и современной онкологической помощи в Казахстане, заключили в Минздраве.

#робот #онкобольные #препараты

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