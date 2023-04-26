Родители школьников в ВКО вернули свои деньги за ремонт класса с помощью Антикора

Школьное руководство заявило, что сбор денег проводился по инициативе одного из родителей.

Фото: Kazpravda.kz

Родителям учащихся СШ№15 в Усть-Каменогорске удалось отстоять свои честно заработанные деньги, которые предполагалось потратить на ремонт класса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент по противодействию коррупции ВКО.

Жалоба на факт сбора денежных средств на ремонт класса, поступила на номер колл-центра 1424.

Однако педагоги заявили борцам с коррупцией, что они не причем.

«Сотрудниками Антикоррупционной службы была проведена разъяснительная беседа с руководством школы, в ходе которой было получено пояснение, что сбор денег был инициативой родителей одного из классов. Необходимо отметить, что взимание денег у учащихся и педагогов запрещено законодательством.

В результате собранные денежные средства возвращены родителям. Виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора», – рассказали в пресс-службе департамента.

Также отмечается, что родитель, обратившийся в Антикоррупционную службу, выразил благодарность сотрудникам за оперативное решение вопроса.