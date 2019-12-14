Роман Скляр принял участие в торжественном мероприятии в честь 50-летия завода "КамАЗ"

Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр принял участие в торжественном мероприятии в честь 50-летия завода "КамАЗ", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Праздничное мероприятие состоялось в Татарстане, городе Набережные Челны, с участием главы Российской Федерации Владимира Путина, руководства предприятия и членов трудового коллектива.

В своей поздравительной речи заместитель Премьер-министра отметил, что юбилейная дата – это, в первую очередь, праздник многотысячного коллектива Камского автомобильного завода, а 50 прошедших лет можно смело назвать путем неизменного качества и безупречной репутации промышленного гиганта.

Сегодня Казахстан уделяет большое внимание развитию машиностроения, приоритет отрасли отражен в государственных программах индустриального развития, отметили в пресс-службе.

На встрече между Правительством РК и ПАО "КамАЗ" было подписано соглашение о реализации инвестиционных проектов, которое предусматривает дальнейшее развитие индустрии машиностроения Казахстана. Объектом инвестиционной деятельности станут инвестиции в производство главной передачи ведущих мостов и чугунного литья для грузовых автомобилей.

В рамках рабочего визита Роман Скляр также посетил и ознакомился с деятельностью ряда организаций и предприятий ПАО "КамАЗ".

