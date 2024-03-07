Ростом коррупции в системе образования возмущена сенатор Капбарова

Сенат, Образование, Коррупция
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В прошлом году были выявлены крупные факты коррупции и хищений на сумму 12,5 млрд тенге

Фото: senate.parlam.kz

За 2020-2024 годы в сфере образования зарегистрировано 511 коррупционных уголовных дел. О проблеме массового хищения бюджетных средств в системе образования в своем депутатском запросе рассказала сенатор Айгуль Капбарова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

По словам депутата, несмотря на комплексные меры социальной поддержки, сфера образования остается одной из наиболее коррумпированных. В 2023 году были выявлены крупные факты коррупции и хищений на сумму 12,5 млрд тенге.

- Действующие механизмы позволяют похищать бюджетные средства из фонда оплаты труда в общеобразовательных организациях, искусственно увеличивая затраты на зарплату при планировании и формировании бюджетных заявок. То есть в сфере просвещения хромает бюджетное планирование. Отрасли, которая больше всего финансируется государством, нужна четкая система, ограничивающая бюджетные параметры. На сегодня в общеобразовательных организациях по стране дефицит педагогов составляет около пяти тысяч человек. В период растущей потребности в учителях директора школ привлекли своих знакомых по фиктивным приказам и незаконно выплачивали им заработную плату и различные пособия. То есть посторонним лицам, фактически не работающим в школе, - сказала Айгуль Капбарова.

Кроме того, она обратила внимание на проблемы интеграции систем бухгалтерского учета, баз Министерства просвещения и Казначейства, которые способствует распространению коррупции. Заявки на формирование бюджетов школ, особенно в регионах и селах, все еще подаются в бумажном виде. Процесс формирования бюджета до сих пор не автоматизирован, хотя цифровизация является важным инструментом борьбы с коррупцией и теневой экономикой.

- Прошу интегрировать систему «Казначейство-Клиент» с «ГБД физические лица» для проверки соответствия ИИН и ФИО представленным платежным ведомостям об оплате труда, автоматизировать формирование бюджетных заявок в местных исполнительных органах, организациях образования, ускорить работу по созданию системы управления коррупционными рисками в образовательных учреждениях. Кроме того, необходимо автоматизировать включение приказа руководителя в каждую операцию перечисления средств и внедрить систему биометрической идентификации должностного лица. Также предлагается ускорить интеграцию сервиса «вход с использованием биометрических данных» на платформе eGov mobile», - предложила Айгуль Капбарова.

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