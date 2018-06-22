– В цехах работа кипит, и мас­тера вам по ходу будут все пояс­нять, отвлекаться от дела они не любят, – предупреждают нас с фотокором в ТОО «Шертер». Это одно из первых казахстанских предприятий, где изготавливают казахские национальные инструменты с безупречным звучанием.

Рождение домбры начинается с подбора дерева, с его подготовки. И первым делом нас ведут на склад, где хранятся пиломатериалы. Уложенные в штабеля, они рассортированы по породам дерева и размерам. Здесь витает аромат свежераспиленной древесины, жужжат пилы, веером разлетаются опилки.

– Хлысты мы распиливаем на метровые бруски и отставляем их просушиваться на солнце, – поясняют мастера. – Естественная сушка дерева требует больше времени, чем искусственная, но только она позволяет сохранить структуру пор и волокон древесины, от которых зависят резонанс­ные характеристики материала.

На детали из цельного куска дерева уходит около 40% из куба древесины, остальные 60% идут на мелкие составляющие инструмента, изготовление сувенирной домбры. Здесь, как убеждаемся, налажено безотходное производство.

– Чтобы наши домбры были доступны по цене, мы изготавливаем их из местных пород деревьев, – говорит директор предприятия Бакытжан Дильманов. – Корпус домбры – шанақ – делаем из березы, карагача, акации, бука. Деку – қақпақ – из наших алатауских елей. Мойын – гриф инструмента – из ели, бука, клена и дуба. Накладку, подставку, головку – из бука. Инструмент по спецзакам создаем из черного и красного дерева, из канадского дуба. В месяц в среднем выпускаем 100–150 штук. А при больших заказах и до 500 домбр можем сделать.

По дороге в мастерскую Бакытжан Алиевич рассказывает, что это предприятие – семейный проект большой семьи Дильмановых, начало которому положил ушедший из жизни его старший брат Сапарбек.

– Это был выдающийся мастер, создавал настоящие шедевры, его инструменты звучали особенно. Изготавливать казахские музыкальные инструменты брат мечтал с детства. Окончил училище по этой специальности и долгое время работал на алматинской фабрике «Мерей». После ее закрытия Сапарбек стал мастерить инструменты у себя дома, – продолжает Бакытжан Дильманов. – Прослышав об этом, к нам стали приходить мастера, оставшиеся не у дел. Так появилась мастерская «Шертер». Заказы росли, а с ними и численность сотрудников. Сейчас «Шертер» – это предприятие с коллективом в 25 человек, производственным помещением в 500 квадратных метров, с ассортиментом продукции в 54 наименования.

Переходим из одного цеха в другой. Погружаемся в завораживающий процесс рождения самого популярного инструмента казахского народа. Есть в этом процессе какая-то особенная энергетика, даже магия. На наших глазах заготовки обретают узнаваемые формы грифов и дек, цельные куски дерева превращаются в корпус домбры, похожий поначалу на миниатюрный кораблик грушевидной формы. Детали соединяют, и в мастерской раздается радостный вздох: домбра сотворена! Точно девушке ей придают красивый вид – шлифуют, украшают орнамен­тами, лакируют.

– Домбра – инструмент особенный, чуткий. В ее звуках живет душа казаха. Как говорится в народе «Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра» – «Истинный казах не сам казах, а его дом­бра», – настраивая инструмент, бережно прикасается к струнам Мейербек Дильманов, мастер дом­бровых дел с 35-летним стажем. – Завораживающие звуки можно извлечь лишь из домбры, детали которой проработаны точно и тщательно. Каждая составляющая инструмента играет важную роль в его звучании. Крайне кропотливый процесс – изготовление деки. Воспринимая посредством вибрации звуки струн, она усиливает их и придает определенную окраску звучанию инструмента. Дека изготавливается толщиной в 2–3 мм. Ошибся на миллиметр – и звучание уже не то...

На инструментах «Шертера» играют по всему Казахстану: в музыкальных школах и училищах, домах культуры, консерваториях, оркестрах. В их числе фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген сазы», оркестры Казахской государственной филармонии им. Жамбыла и Мангистауской областной филармонии им. М. Ускенбаева. Мастера «Шертера» – настоящие умельцы, лауреаты профессиональных конкурсов. А сам Бакытжан Дильманов – обладатель Гран-при первого респуб­ликанского конкурса мастеров по изготовлению домбры.

Этот конкурс призван способствовать развитию многовековой истории изготовления музыкальных инструментов и служить популяризации национального наследия среди молодежи. Он прошел в прошлом году в Музее народных музыкальных инструмен­тов им. Ыхласа, в дар которому семья Дильмановых передала 17 авторских работ Сапарбека Дильманова – домбру, кыл кобыз, сыбызгы, дабыл и другие инструменты.

– В сотворении домбры совершенству нет предела, – убеждены ее создатели.