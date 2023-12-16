Рукописи не горят, спектакли не умирают

Культура
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Андрей Кратенко

Театральная постановка, посвященная памяти выдающегося казахского поэта Магжана Жумабаева, не сходит со сцены уже 15 лет!

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Полтора десятка лет назад на сцене Северо-Казахстанского теат­ра им. Н. Погодина состоялась премьера спектакля «Суд Магжана», в котором была сделана успешная попытка представить образ знаменитого казахского поэта, общественного деятеля и активиста движения «Алаш» Магжана Жумабаева.

Поставил знаковый спектакль на тот момент художественный руководитель погодинского театра, заслуженный артист республики Виктор Шалаев. Режиссер умер в 2021 году, прожив 75 лет, но его спектакль-реквием продолжает жить, он до сих пор остается в репертуаре Северо-Казахстанского русского драматического театра им. Н. Погодина. В год 130-летия Жумабаева спектакль-юбиляр «Суд Магжана» гастролирует по районам, теат­ральную постановку посмотрели жители города Булаево и села Бесколь, на очереди Мамлютка, Явленка, Смирново.

С поэзией Магжана Жумабаева Виктор Шалаев познакомился в начале 1990-х годов. Позже он подготовил литературную прог­рамму со стихами казахских поэтов. Значительное место в ней занимала поэзия Магжана. Из этой программы как бы сама собой родилась идея рассказать со сцены о трагической судьбе поэта, о его творчестве. Артист решил сделать спектакль, в котором главным действующим лицом должен быть Магжан Жумабаев. Но для такой постановки в то время еще никто не написал пьесу, да и вообще мало было известно о самом поэте. Предстояла большая исследовательская работа.

Чтобы больше узнать о Магжане, Виктор Шалаев поехал в Омск, где когда-то учился поэт, встретился там с представителями казахской диаспоры и собрал много ценных сведений. В итоге пьеса «Суд Магжана» писалась по воспоминаниям жены Магжана – Зулейхи, писателей Максима Горького, Валерия Брюсова, в основу легли также документы следствия.

Что касается названия, то оно подразумевает и суд над Магжаном, который прошел тяжкий путь политических репрессий, и суд самого Магжана – над жестокосердным временем, в котором ему довелось жить и умереть.

Внимательному зрителю запомнится афористичный диалог:

– Лучше бы ты стал муллой…

– Не знаю, отец. У каждого каравана свой путь. И река иногда меняет русло, если начинают двигаться горы…

Тектонические сдвиги в обществе той немилосердной эпохи – от начала революции и до конца сталинских репрессий – не могли не сказаться на судьбе истинного поэта.

В Северо-Казахстанском государственном архиве хранится анкета, заполненная рукой самого Жумабаева. Благодаря этому документу удалось уточнить некоторые биографические факты. Магжан указал, что четыре года он учился в Омской учительской семинарии, окончил учебу в 1917-м, в 1918-м поступил в учительский институт, а в 1923-м – в Московский институт литературы и искусства, но учебу не завершил – вернулся в Казахстан.

Политическая жизнь захватила поэта в переломном 1917 году. В декабре 1918-го Магжан Жумабаев приезжал в Кокшетау и проводил там собрания, на которых призывал местное население создавать армию «Алаш». По мнению директора Северо-Казахстанского архива Сауле Маликовой, Магжан Жумабаев был не просто талантливым поэтом и писателем, но еще и человеком открытой души, который поднимал общественно значимые вопросы, помогал землякам, участвовал в общественно-политической жизни Казахстана.

В 1921 году население Казах­стана страдало от голода. Магжан Жумабаев призывал государственные учреждения помогать людям. Из документов следует, что в Петропавловске и Кокшетау Магжан организовал столовые для голодающих детей.

В мае 1922 года на заседании Чрезвычайной комиссии по борьбе с голодом впервые было подчеркнуто тяжелое положение казахских аулов, расположенных в Кокшетауском, Атбасарском и Петропавловском уездах. В пос­тановление вошло предложение Магжана Жумабаева о включении казахского представителя в состав комитета по оказанию помощи голодающим. И такой представитель был утвержден заместителем председателя Комиссии по борьбе с голодом. 11 июня 1922 года Магжан написал статью для газеты «Мир труда», в которой отметил, что голод в казахской степи представляет угрозу для нации в целом.

Живя в Москве, Магжан Жумабаев написал манифест «Табалдырык» («Порог»), в котором отразилась единая позиция «Алаш» в сфере творческой деятельности. В этом манифесте утверждалось, что казахская литература не может существовать в отрыве от насущных проблем казахского народа, что литература должна отражать философию нации.

По мнению архивиста Сауле Маликовой, нет никаких сомнений в том, что Магжан Жумабаев был расстрелян в 1938-м в Алма-Ате. Всего на четыре года поэт пережил своего отца, могила которого находится в старом парке Петропавловска. Но где покоится прах его одаренного сына, увы, неизвестно. Но память о нем сегодня бережно чтут на его родине.

В спектакле «Суд Магжана» звучат пламенные стихи Жумабаева, они вызывают горячий отклик в сердцах зрителей. Не случайно именно этот спектакль стал визитной карточкой Северо-Казахстанского театра. В 2008 году «Суд Магжана» был отмечен премией в номинации «За яркое воплощение на сцене исторической личности» на международном театральном фестивале стран Центральной Азии в Алматы.

Традиционными стали в Северо-Казахстанской области «Магжановские чтения», поэтические конкурсы, творческие вечера, экскурсионные поездки в село Сартомар, где родился поэт и где создан его мемориальный музей.

#СКО #память #театр #спектакль #Магжан Жумабаев #Суд Магжана

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