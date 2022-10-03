Руслан Иманкулов получил назначение в МЧС РК

Официальным представителем Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан назначен Руслан Иманкулов. Соответствующее решение принял министр по ЧС Юрий Ильин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Руслан Иманкулов родился в Джамбуле в 1985 году, образование – высшее.

Свой трудовой путь в Министерстве по ЧС начинал специалистом департамента по ЧС Жамбылской области, являлся официальным представителем Комитета по ЧС МВД РК.

В разные годы также курировал вопросы взаимодействия со СМИ в АО «НК «КТЖ», МИИР РК.

В ходе представления Юрий Ильин отметил, что Руслан Иманкулов обладает опытом в данной сфере, обозначил ряд приоритетных задач и пожелал успехов в дальнейшей работе.