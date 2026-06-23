Гиззат Байтурсынов назначен вице-министром искусственного интеллекта и цифрового развития РК

Кадровые назначения

В свою очередь Дмитрий Мун освобожден от должности вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Мун Дмитрий Андреевич освобожден от должности вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина, передает Kazpravda.kz

Другим постановлением правительства Байтурсынов Гиззат Сейдахметович назначен на должность вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития. 

Гиззат Байтурсынов родился в 1994 году в городе Шымкент. Окончил Азиатско-Тихоокеанский университет технологий и инноваций Малайзии, Евразийскую юридическую академию имени Д.А. Кунаева.

2010–2019 гг. — программист, представитель в Малайзии, руководитель Отдела технического снабжения, специалист и главный специалист Отдела государственных закупок ТОО «Ел-Конды».

2019–2022 гг. — и.о. эксперта, эксперт, главный эксперт, руководитель Управления развития электроники Департамента развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

2022–2024 гг. — руководитель Управления, заместитель директора, директор Департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

2024–2026 гг. — председатель Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С марта 2026 года по настоящее время занимает должность председателя Комитета цифровых активов и прорывных технологий Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

#назначение #вице-министр

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