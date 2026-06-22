Новых руководителей ДЭР назначили в восьми регионах Казахстана

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о новых назначениях, передает Kazpravda.kz
По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу назначены следующие руководители:
генерал-майор Балгабаев Ерболат Темирбулатович - руководителем ДЭР по Мангистауской области.
полковник Тюмелиев Еркин Амангельдиевич - руководителем ДЭР по Акмолинской области;
полковник Есенов Ерик Омирбекович - руководителем ДЭР по Актюбинской области;
полковник Букешев Дастан Балтабаевич - руководителем ДЭР по области Жетісу;
полковник Куракбаев Дархан Галимтаевич - руководителем ДЭР по Карагандинской области;
полковник Абулхаиров Бакытжан Рахманович - руководителем ДЭР по Павлодарской области;
подполковник Толеутай Нураби Рашидулы - руководителем ДЭР по Северо-Казахстанской области;
подполковник Балгалиев Сабыргали Базаргалиевич - руководителем ДЭР по Туркестанской области.