Артур Ластаев проверил условия содержания казахстанцев в колонии Кыргызстана

Закон и Порядок

Во время визита Омбудсмен встретился с восемью гражданами Казахстана

Фото: офис УПЧ РК

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Артур Ластаев в ходе рабочего визита в Кыргызстан посетил исправительную колонию №27 Государственной службы исполнения наказаний, где отбывают наказание граждане Казахстана, передает Kazpravda.kz.

Во время посещения Омбудсмен встретился с восемью казахстанцами, ознакомился с условиями их содержания, выслушал обращения и обсудил с руководством учреждения вопросы соблюдения прав иностранных граждан.

«Уполномоченный выслушал обращения, уточнил детали правовых процедур и обсудил с представителями администрации учреждения вопросы, касающиеся соблюдения прав иностранных граждан, включая доступ к медицинской помощи, питанию, а также условиям проживания», — сообщили в офисе Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.

По итогам визита Артур Ластаев подчеркнул важность соблюдения международных стандартов обращения с осужденными и обеспечения прав граждан Казахстана, находящихся за пределами страны.

Исправительная колония №27 была построена в 1978 году. В настоящее время в учреждении содержатся около 700 осужденных.

#права #осужденные #Артур Ластаев

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